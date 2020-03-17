24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Принц Гарри и Меган Маркл не сложат королевские полномочия вовремя из-за коронавируса, – СМИ

- Читати новину українською

Герцоги Сассекские должны были сложить свои королевские полномочия 31 марта. Однако из-за пандемии коронавируса в мире и закрытия границ неизвестно, когда супруги смогут вернуться в Великобританию.

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас находятся в Канаде. Известно, что правительство государства закрыло границы страны и ограничило сообщение с другими странами. Именно по этой причине герцоги Сассекские вынуждены отложить сложение королевских обязанностей. Об этом сообщает издание Mirror.

Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри устроили праздничный обед для своих помощников

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, беспощадно разрушает все планы. Кроме того, что королевская семья уже отменила все публичные выходы, пришлось перенести на неопределенный срок и отречение от семьи принца Гарри с женой.

Гарри с Меган сейчас заперты в ловушке коронавируса. Теперь он еще больше изолирован от родных и в разы тяжелее переносит это после не самой теплой поездки домой,
– рассказал инсайдер.

Меган Маркл является гражданкой Соединенных Штатов Америки, поэтому на нее такие ограничения не действуют и она может свободно пересекать границы.

Отметим, по состоянию на 16 марта в мире зафиксировано более 180 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 7 тысяч смертей. Выздоровели более 78 тысяч человек.

Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Королівська сім'я Принц Гарри Меган Маркл
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 18:41 Шах и аромат: история возникновения духов
сегодня 15:23 Лучшие фильмы с Томом Хэнксом, которые можно пересматривать вечно
Юлія Михайлова
сегодня 15:11 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
сегодня 10:14 День святого Патрика 2020: традиции, символы и интересные факты про праздник
Олена Булан
16 марта 18:22 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
Новости
Больше новостей
Залиште відгук