Принц Гарри и Меган Маркл не сложат королевские полномочия вовремя из-за коронавируса, – СМИ

Герцоги Сассекские должны были сложить свои королевские полномочия 31 марта. Однако из-за пандемии коронавируса в мире и закрытия границ неизвестно, когда супруги смогут вернуться в Великобританию.

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас находятся в Канаде. Известно, что правительство государства закрыло границы страны и ограничило сообщение с другими странами. Именно по этой причине герцоги Сассекские вынуждены отложить сложение королевских обязанностей. Об этом сообщает издание Mirror.

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Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, беспощадно разрушает все планы. Кроме того, что королевская семья уже отменила все публичные выходы, пришлось перенести на неопределенный срок и отречение от семьи принца Гарри с женой.

Гарри с Меган сейчас заперты в ловушке коронавируса. Теперь он еще больше изолирован от родных и в разы тяжелее переносит это после не самой теплой поездки домой,

– рассказал инсайдер.

Меган Маркл является гражданкой Соединенных Штатов Америки, поэтому на нее такие ограничения не действуют и она может свободно пересекать границы.

Отметим, по состоянию на 16 марта в мире зафиксировано более 180 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 7 тысяч смертей. Выздоровели более 78 тысяч человек.