Принц Гарри и Меган Маркл обдумывают переезд из Великобритании, – СМИ

На фоне скандальных новостей о судебных тяжбах с таблоидами появилась информация о возможном переезде герцогов Сассекских из Великобритании. Инсайдеры западных СМИ утверждают, что принц Гарри и Меган Маркл планируют поселиться в Канаде.

Как сообщает US Weekly, королевская чета устала от пристального внимания британских СМИ. Инсайдеры утверждают, что принц Гарри и Меган Маркл обдумывали, как можно достичь большей приватности. Поэтому герцоги Сассекском обдумывают переезд из Великобритании в Канаду и пока не объявляют своего решения.

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Инсайдеры рассказывают, что принц Гарри не нарушит протоколы королевской семьи, ведь Канада входит в число стран Содружества наций и имеет налаженное сотрудничество с Букингемским дворцом. А вот для Меган Маркл переезд может стать своеобразным возвращения домой. Герцогиня не скрывает, что имеет особые воспоминания о Канады, ведь во время съемок сериала "Форс-мажоры" она несколько лет жила в Торонто.

Меган и Гарри задумались о переезде в Канаду, потому что государство входит в страны Содружества наций. Они рассматривают этот будущий сценарий развития своей жизни,

— рассказали инсайдеры.

Что известно о переезде герцогов Сассекском?

После королевской свадьбы принц Гарри и Меган Маркл поселились в Великобритании. Сначала пара проживала в коттедже Ноттингем, который расположен на территории Кенсингтонского дворца. Герцоги Сассекском были соседями принца Уильяма и Кейт Миддлтон, однако именно это в СМИ называют одной из причин переезда пары в Виндзор. По словам инсайдеров, Меган и Кейт имели конфликт, который испортил не только их отношения, но и привел к распрям между внуками Елизаветы II.

В начале 2019 в коттедже Фрогмор-хаус таки завершились все ремонтные работы, поэтому герцоги Сассекском, которые в то время ожидали появления первенца, переехали в Виндзора. Журналисты утверждали, что пара хотела большей приватности и независимости, поэтому намеренно выбрала загородную резиденцию королевы.

Там легче организовать встречу с друзьями, чем в Кенсингтонском дворце, и нет клаустрофобии,

— лаконично комментировали инсайдеры переезд.

Однако своеобразная изоляция не уберегла супругов от скандалов. Сейчас принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на несколько британских таблоидов, вызвав "войну" с журналистами. Вероятно, это стало причиной размышлений герцогов Сассекском о переезде.