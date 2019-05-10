Принц Гарри и Меган Маркл объединились с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон для особого проекта

Хотя в СМИ подозревают, что герцоги Кембриджские и Сассекские имеют довольно напряженные отношения, они успешно опровергают все слухи совместными выходами и даже проектами. Сегодня, 10 мая, принц Гарри и Меган Маркл заявили о запуске особой инициативы.

Сейчас герцогиня Сассекская отдыхает в Виндзоре со своим новорожденным сыном Арчи, однако ее благотворительные замыслы активно воплощаются в жизнь. Так, 10 мая в сети было объявлено, что принц Гарри и Меган Маркл объединяют свои силы с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, чтобы запустить совместную инициативу с названием Shout.

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Согласно анонсу, в Великобритании будет действовать круглосуточная горячая линия, которая будет оказывать психологическую помощь людям. Таким образом представители королевской семьи стремятся едва ли не впервые создать инициативу, которая будет касаться психологии и эмоционального здоровья британцев.

В презентации принц Уильям и Гарри объяснили, как будет действовать Shout. По их словам, это будет текстовое общение волонтеров с людьми, которые переживают стресс. Представители смогут оказать скорую психологическую помощь британцам и при необходимости направить их до дипломированных специалистов.

Эта бесплатная телефонная линия для обмена текстовыми сообщениями является частным, тихим и надежным способом для тех, кто испытывает проблемы с психическим здоровьем, чтобы найти безопасное пространство для получения помощи и поддержки,

– рассказал принц Гарри.

"Горячая линия работает круглосуточно и без выходных. Она направляет людей к волонтерам, которые оказывают помощь в то время, когда в ней больше всего нуждаются. Это помогает перейти от состояния кризиса к спокойствию и найти более долговременную поддержку", – добавил принц Уильям.

Кроме этого, в сеть попали фото с тайной встречи принца Гарри и Меган Маркл до Shout. Переговоры состоялись в ноябре 2018 года, когда герцоги Сассекские только готовились стать родителями. Символично сразу после рождения сына пара объявила о запуске благотворительного проекта со своими королевскими родственниками.

Что известно о родах Меган Маркл? Утром 6 мая у герцогини Сассекской начались роды. Около обеда представители королевской семьи сообщили, что в 5:26 утра Меган Маркл родила мальчика. Вес первенца составлял 3,26 килограмма. Через два дня после родов Меган и Гарри вышли к журналистам в St george's Hall, в Виндзорском замке и дали первое интервью, в котором рассказали о сыне, но имя решили не разглашать. А через несколько часов после появления заявили, что назвали мальчика Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.