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Принц Гарри и Меган Маркл очаровали поклонников рождественской открыткой: фото

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По традиции, представители королевской семьи презентуют свои рождественские открытки. И, пожалуй, наибольшее внимание журналистов было приковано к праздничной открытке принца Гарри и Меган Маркл, ведь это впервые их сын Арчи постал на особом снимке. И герцоги Сассекские не разочаровали: их открытка сможет очаровать даже ожесточенных хейтеров.

Соответствующее фото появилось на твиттер-странице благотворительной организации The queen's Commonwealth Trust. Принц Гарри и Меган Маркл прислали праздничную карточку благотворителям, которые не удержались от публикации волшебного фото своих королевских патронов.

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Главным героем рождественского кадра был первенец пары – 7-месячный Арчи Гаррисон. Именно он предстал на первом плане фото, с интересом рассматривая камеру. А вот принц Гарри и Меган Маркл счастливо позировали за ним на фоне новогодней елки. Таким образом герцоги Сассекские могли символически показать общественности, кто отныне является главным человеком в их жизни.

Наша семья желает вашим семьям веселого Рождества и счастливого Нового года,
– говорилось в листовке.

Интересно, что королевская чета выбрала любимые черно-белые тона для праздничной открытки. По неофициальным данным, автором фотографии была подруга Меган Маркл – актриса Янина Гаванкар, которая гостила в их имении. А вот в сеть фото попало в формате gif-изображения.

Еще 19 декабря свою открытку преждевременно презентовали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Праздничный кадр слила в сеть комодор авиации Дон Маккаферти. Она похвасталась рождественским поздравлением от герцогов Кембриджских и даже после удаления файла на просьбу королевской семьи не избежала его распространения.

На фото видно, как принц Уильям, Кейт Миддлтон и трое их детей – Джордж, Шарлотта и маленький Луи – счастливо улыбаются на ретро-мотоцикле.

Різдвяна листівка принца Вільяма і Кейт Міддлтон Рождественская открытка принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Twitter / @secretofellie

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Новогодние праздники Рождество Принц Гарри
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