Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали фото со свадьбы, которого еще не было в сети

Герцоги Сассекские празднуют 2-ю годовщину своей помолвки. Именно 27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили всему миру, что готовятся к свадьбе. В знаковый день королевская чета обнародовала несколько снимков из своего архива, среди которых — фото, которое до сих пор не появлялось в сети.

Об особой дате герцоги Сассекские напомнили поклонникам на официальной инстаграм-странице. Супруги признались, что не обходят вниманием годовщину помолвки, ведь тогда официально объявили всем, что они пара. После этой даты жизнь принца Гарри и Меган Маркл очень изменилось, поэтому пара поделилась снимками со всех знаковых событий, которые произошли с ними после помолвки.

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"В этот день два года назад: 27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили весть о своей помолвке, а впоследствии стали их королевскими величествами герцогом и герцогиней Сассекскими! С того времени они отпраздновали первую годовщину своей свадьбы и рождения своего сына Арчи", – говорится в официальном сообщении.

Интересно, что в заметке принц Гарри и Меган Маркл опубликовали эксклюзивное фото со свадьбы. На кадре образцовая пара отдыхает в перерыве между свадебной съемкой, а герцогиня от хохота забыла про идеальную осанку.



Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Снимки со свадьбы и первого выхода к прессе с новорожденным сыном Арчи были сделаны в любимых черно-белых тонах пары. И только фото с помолвки принц Гарри и Меган Маркл символично подали в цвете. Фотография стремительно заполонила сеть, а сообщение королевской четы собрало более 350 тысяч предпочтений.



Принц Гарри и Меган Маркл в день объявления о помолвке / Instagram / @sussexroyal



Герцоги Сассекские с сыном Арчи / Instagram / @sussexroyal