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Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали прошальное сообщение в сети

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Принц Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.com

31 марта – последний день, когда принц Гарри и Меган Маркл представляют британскую монархию. Супруги больше не смогут использовать свой титул герцогов Сассекских, поэтому решили публично попрощаться со сторонниками, которые в течение года следили за их достижениями.

Принц Гарри и Меган Маркл уже с первого дня апреля официально перестанут быть представителями Букингемского дворца. Супруги составил свои королевские обязанности и отказалось от каких-либо привилегий. Сейчас герцоги Сассекские переехали жить в США и готовы начать работу. А вот со страницей в инстаграме им пришлось попрощаться, о чем они известили 11 миллионов подписчиков.

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"Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжится. Спасибо нашему сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем скорейшего воссоединения с вами", – написали принц Гарри и Меган Маркл.

Представители знаменитой пары подтвердили информацию о том, что инстаграм-страница будет и впредь открыта для осмотра, однако там не будет никакой активности. Такая же ситуация будет и с сайтом герцогов Сассекских. 

Еще в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл ошарашили мир заявлением: они хотят отказаться от своих королевских обязанностей. Одной из причин такого решения был беспощадный буллинг американки в СМИ и скандальные заявления с участием ее родственников. После раздумий Елизавета ІІ таки разрешила отпрыску это сделать, отметив, что 2020 год станет своеобразным переходным периодом, когда обе стороны увидят, как эта договоренность действует на практике.

Интересно, что одним из пунктов герцогов Сассекских был отказ от привилегий королевской семьи, а также финансирование по налогам. Гарри и Меган будут сами зарабатывать себе на жизнь. Герцогиня Сассекская уже договорилась о сотрудничестве с компанией Disney и совместно с мужем будет вести благотворительные проекты.

В то же время королева Елизавета II выдвинула свое требование – пара больше не может использовать титул герцогов Сассекських и употреблять слово "королевский". Такое решение было неожиданным, однако Гарри и Меган выполнили эту просьбу Ее Величества. Именно поэтому 31 марта герцоги Сассекские попрощались с подписчиками своего блога и объявили о его закрытии.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Принц Гарри Меган Маркл
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