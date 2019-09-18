Принц Гарри и Меган Маркл отдохнули с сыном в пабе: фото

Несмотря на королевские титулы и обязанности принц Гарри и Меган Маркл любят посещать общественные места. На днях супругов заметили в обычном пабе, куда герцоги пришли со своим 4-месячным сыном Арчи Харрисоном.

По информации TMZ, пара выбрала обычный паб, который расположен неподалеку от их имения в Виндзоре. Визит герцогов Сассекских был неожиданным, поэтому для королевской четы не было ни резервированного стола, ни частной беседки.

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Принц Гарри и Меган Маркл зашли в заведение, не привлекая лишнего внимания, поэтому не все британцы поняли, что это знаменитая пара. Герцог Сассекский нес автокресло, в котором спал маленький Арчи Харрисон. Малыш провел обед рядом со своим звездным отцом и даже не плакал, когда Меган Маркл меняла ему подгузник.

По словам очевидцев, пара выбрала жареную еду из меню, а Гарри даже выпил несколько бокалов пива. Молодая мама Меган заказала себе обычную воду. Сопровождали супругов два работника полиции и частный охранник. Мужчины не мешали другим посетителям в пабе и даже не проверили заказ герцогов.

К ним относились так же, как и ко всем остальным посетителям, и вообще не беспокоили,

– рассказал один из очевидцев.



Принц Гарри и Меган Маркл с сыном / Фото: TMZ



Герцогов Сассекских сопровождали охранники / Фото: TMZ

Как известно, перед рождением сына будущие родители отказались от алкоголя и начали отдавать предпочтение здоровому образу жизни. Тогда, по словам инсайдеров, королевская чета питалась овощами и крупами, а мясо или рыбу для них готовили на пару. Однако в январе 2019 года принц Гарри нарушил обещание Меган Маркл и отдохнул в баре. Теперь герцог тоже не отказался от пива, что свидетельствует о том, что договоренность супругов несколько изменилась.