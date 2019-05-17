Принц Гарри и Меган Маркл покинули загородный особняк из-за угрозы их безопасности, – СМИ

Перед появлением первенца принц Гарри и Меган Маркл решили поселиться в загородном доме Котсуолд, подальше от надоедливых папарацци. Однако их приватность все же нарушили, поэтому герцоги Сассекские вынуждены были выехать из имения из-за угрозы их безопасности.

По информации W Magazine, 34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл были очень обеспокоены, увидев, что американское издание Splash News опубликовало фото и видео их имения в Котсуолд. Папарацци зафиксировали все с вертолета, засветив даже внутренние помещения дома.

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За наглое вмешательство в частную жизнь журналисты получили судебный иск. Адвокат, представляющий герцогов Сассекских, заявил, что опубликованные кадры поставили под угрозу безопасность супругов и их новорожденного сына. Именно поэтому принц Гарри и Меган Маркл совершили переезд.

Дом, расположенный в сельской местности и окруженный полями, был избран герцогом и герцогиней только за то, что обеспечивал неприкосновенность их частной жизни от журналистов,

– пояснил адвокат супругов.

Представители Splash News уже публично извинились перед парой. Кроме этого, журналисты согласились выплатить компенсацию, которую требовали герцоги Сассекские. Хоть сумму не разглашают, однако уже стало известно, что все деньги пойдут на благотворительность и ликвидацию судебных расходов.

Сейчас принц Гарри и Меган Маркл с сыном живут в Фрогмор-коттедже. Туда супруги переехали перед рождением Арчи Харрисона. В то же время королева Елизавета II выделила отдельные комнаты в Букингемском дворце специально для герцогини Сассекской и ее сына. Меган будет много времени проводить в Лондоне, поэтому Ее Величество создала для нее уютные условия.