Принц Гарри и Меган Маркл приятно удивили свою фанатку в ее 99-летие: детали

2 Читати новину українською
Принц Гарри, Меган Маркл и Дафна Данн
Принц Гарри, Меган Маркл и Дафна Данн / Instagram / @meghanmarkle_official

Герцоги Сассекские, как и другие члены королевской семьи, всегда приветливы со своими поклонниками, поскольку это одно из правил их этикета. Однако им запрещено делать публичные заявления или давать интервью. Однако для одной из своих поклонниц принц Гарри и беременная Меган Маркл сделали исключение. Они поздравили 99-летнюю Дафну с днем ее рождения.

О неожиданном поступке принца Гарри и Меган Маркл сообщает иностранное издание ET Canada. Как отмечается в источнике, герцоги Сассекские решили сделать сюрприз одной из своих самых преданных фанаток.

Читайте также: Беременная Меган Маркл сделала интересное предложение Элтону Джону

Несмотря на то, что 99-летняя Дафна Данн является ветераном Второй мировой войны, она всегда терпеливо наблюдает в инвалидной коляске в живом коридоре, когда принц Гарри и Меган Маркл осуществляют любой свой выход. Первая встреча женщины с внуком Елизаветы II состоялась в мае 2015 года возле Сиднейского оперного театра, вторая в 2017 году, а третья – осенью 2018 года. Тогда принц Гарри познакомил Дафну Данн с Меган Маркл.

В пятницу, 29 марта, женщина отмечала свое 99-летие. По случаю Дня рождения преданной поклонницы, герцоги Сассекские написали ей письмо.

Дорогая Дафна, моя супруга и я посылаем вам самые теплые поздравления и пожелания по случаю вашего 99-летие! Мы надеемся, вы сможете отметить этот праздник в кругу семьи – вас наконец выпишут из больницы. С днем рождения, Дафна! С наилучшими пожеланиями, Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские,
– говорилось в открытке.

 

blog_ava
Главные новости 29 марта: тревожная ситуация на Донбассе, в Украине день тишины перед выборами
сегодня
2067
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня 10:01 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
5482
Час Земли 2019: что это такое и точное время в Украине
сегодня 09:03 Час Земли 2019: что это такое и точное время в Украине
224
Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
29 марта 18:58 Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
200
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
29 марта 11:57 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
2584
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
28 марта 20:33 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
219
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук