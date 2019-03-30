Принц Гарри и Меган Маркл приятно удивили свою фанатку в ее 99-летие: детали

Герцоги Сассекские, как и другие члены королевской семьи, всегда приветливы со своими поклонниками, поскольку это одно из правил их этикета. Однако им запрещено делать публичные заявления или давать интервью. Однако для одной из своих поклонниц принц Гарри и беременная Меган Маркл сделали исключение. Они поздравили 99-летнюю Дафну с днем ее рождения.

О неожиданном поступке принца Гарри и Меган Маркл сообщает иностранное издание ET Canada. Как отмечается в источнике, герцоги Сассекские решили сделать сюрприз одной из своих самых преданных фанаток.

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Несмотря на то, что 99-летняя Дафна Данн является ветераном Второй мировой войны, она всегда терпеливо наблюдает в инвалидной коляске в живом коридоре, когда принц Гарри и Меган Маркл осуществляют любой свой выход. Первая встреча женщины с внуком Елизаветы II состоялась в мае 2015 года возле Сиднейского оперного театра, вторая в 2017 году, а третья – осенью 2018 года. Тогда принц Гарри познакомил Дафну Данн с Меган Маркл.

В пятницу, 29 марта, женщина отмечала свое 99-летие. По случаю Дня рождения преданной поклонницы, герцоги Сассекские написали ей письмо.

Дорогая Дафна, моя супруга и я посылаем вам самые теплые поздравления и пожелания по случаю вашего 99-летие! Мы надеемся, вы сможете отметить этот праздник в кругу семьи – вас наконец выпишут из больницы. С днем рождения, Дафна! С наилучшими пожеланиями, Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские,

– говорилось в открытке.