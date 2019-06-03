Принц Гарри и Меган Маркл публично поддержали ЛГБТ-сообщество

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцоги Сассекские продолжают вести свой Instagram-аккаунт. На днях принц Гарри и Меган Маркл разместили там особое сообщение, в котором поддержали всех представителей ЛГБТ-сообщества.

По традиции, 1 июня во всем мире отмечают Pride Daу. Именно в этот день в сети публично поддерживают ЛГБТ-сообщество и призывают других становиться на защиту их прав. К своеобразному флешмобу присоединились и принц Гарри и Меган Маркл.

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На официальной странице в Instagram герцоги Сассекские объявили июнь – месяцем ЛГБТ-сообщества. В его рамках представители королевской семьи планируют реализовать несколько светских встреч, на которых из-за декретного отпуска Меган будет присутствовать только принц Гарри.

Июнь объявляется месяцем ЛГБТ. Мы поддерживаем это сообщество: молодых и пожилых людей, их семьи и друзей. Вы достойны быть полноценной частью общества, потому что это очень просто: любовь есть любовь,
– говорится в официальном заявлении герцогов Сассекских.

Сообщение принц Гарри и Меган Маркл дополнили тематическим коллажем, на котором показали кадры с ЛГБТ-прайдов. Кроме этого, на фото было видно изображение герцогов Сассекских и принцессы Дианы. Леди Ди тоже активно поддерживала людей с нетрадиционной ориентацией, поэтому ее сын продолжил дело своей звездной матери.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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