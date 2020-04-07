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Принц Гарри и Меган Маркл рассекретили название своей благотворительной организации

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Принц Гарри и Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Уже не SussexRoyal! После составления королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл вынуждены были изменить название своей благотворительной организации. Ее супруги назвали в честь сына Арчи Гаррисона.

Как сообщает People, пара официально объявила новое название некоммерческой организации, благодаря которой они будут заниматься благотворительностью. Принц Гарри и Меган Маркл решили назвать ее Archwell. Такое решение было символичным, о чем они рассказали в своем заявлении для представителей СМИ.

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"Еще до Sussex Royal появилась идея "арчи" – это греческое слово, означающее "источник действий". Мы ухватились за эту идею для благотворительной организации, которую мы надеялись когда-нибудь создать, и она стала вдохновением для имени нашего сына. Делать что-то значимое, делать что-то важное. Archwell – это название, которое сочетает в себе древнее слово, обозначающее силу и действие, и другое слово, что будит глубокие ресурсы, которые каждый из нас должен использовать. Мы с нетерпением ожидаем запуска Archewell, когда придет время", – объявили супруги.

Как известно, с 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально перестали выполнять поручения Букингемского дворца. Супруги со своим сыном Арчи Гаррисоном переехали в Лос-Анджелес, где проживают в одном из элитных особняков. Охрану Гарри и Меган оплатил принц Чарльз, который выделил на это 2,5 миллиона долларов. Однако в дальнейшем пара сама будет покрывать свои расходы.

В то же время главным требованием Елизаветы II был не финансовый вопрос, а использование титула герцогов Сассекских, как бренда. Ее Величество запретила употреблять это словосочетание в любых проектах Гарри и Меган. Поэтому супруги решили переименовать свой некоммерческий проект на Archwell. Когда же он заработает, пока неизвестно. Однако СМИ подозревают, что запуск организации состоится на днях.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Королівська сім'я благотворительность Принц Гарри Меган Маркл Новости LifeStyle
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