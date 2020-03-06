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Принц Гарри и Меган Маркл стали очевидцами помолвки пары: трогательные видео и фото

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Герцоги Сассекские случайно стали очевидцами романтической истории, которая тронула их. Во время торжественного мероприятия ветеран сделал предложение любимой на глазах у принца Гарри и Меган Маркл. Реакция супругов уже покоряет сеть.

В четверг, 5 марта, принц Гарри и Меган Маркл посетили торжественную церемонию награждения премиями Endeavour Fund Awards. Событие было особым для герцогов Сассекских, ведь они длительное время поддерживают ветеранов и являются патронами соответствующих фондов. Однако, не ожидая того, супруги стали очевидцами знакового и романтического события.

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Во время церемонии военный Дэнни Холланд на сцене стал на одно колено и предложил своей любимой пожениться. За всем наблюдали другие ветераны, которые в этот вечер также получили награды, и герцоги Сассекские. Меган Маркл чувственно отреагировала на увиденное и не сдерживала своего восторга от романтичности момента.


Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на признание / Getty Images

Впоследствии потомок королевы произнес речь и поблагодарил влюбленных за то, что они позволили присутствующим стать частью особого праздника. Кроме этого, принц Гарри обратился к ветеранам со словами поддержки.

Меган и я очень рады вернуться сюда, со всеми вами отметить достижения и поблагодарить вас за службу. Вы все должны гордиться тем, чего вы достигли, и тем положительным влиянием, которое вы продолжаете оказывать. Многие из вас сегодня вечером сказали мне слова поддержки, я, в свою очередь, поддерживаю и вас,
– отметил принц Гарри.

Смотрите видео, как принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на признание пары: 

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Королівська сім'я Принц Гарри Меган Маркл LifeStyle
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