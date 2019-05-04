Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями? – в Букингемском дворце прокомментировали слухи

188 Читати новину українською
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Twitter / @KensingtonRoyal

Западные СМИ предполагают, что принц Гарри и Меган Маркл уже стали родителями. Такие новости взбудоражили общественность, которая еще пристальнее следит за герцогами Сассекскими в надежде увидеть первые подтверждения. В Букингемском дворце решили положить конец всем слухам, которые ходят в мире, и официально опровергнуть их.

Герцоги Сассекские получили имеют много почитателей среди британцев, поэтому за их жизнью следят тысячи фанатов королевской семьи. Особое внимание привлекают новости о первом ребенке принца Гарри и Меган Маркл, который должен появиться со дня на день. В любом знаке – медиках возле имения или запланированных событиях с участием внука Елизаветы II – люди видят своеобразное подтверждение появления ребенка герцогов Сассекских.

Читайте также: Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья

Когда же немалый резонанс охватил сеть, а британцы заподозрили, что от них скрывают королевского отпрыска, представители Букингемского дворца дали официальный ответ. Об этом сообщает CBS News.

Сейчас королевский ребенок еще не появился на свет,
– заявил представитель королевы.

 

СОБЫТИЯ О БЕРЕМЕННОСТИ МЕГАН МАРКЛ ВСКОЛЫХНУЛИ СМИ:​
blog_ava
4 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
сегодня
1018
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня 10:02 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
Юлія Михайлова 11878
Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
3 мая 20:22 Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
150
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
3 мая 17:40 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
80
Испорченная корона: скандальные браки и громкие разводы в королевской семье Великобритании
3 мая 14:10 Испорченная корона: скандальные браки и громкие разводы в королевской семье Великобритании
Марта Вересюк 544
Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
3 мая 12:04 Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
Наталя Боднар 2373
Новости
Больше новостей
Залиште відгук