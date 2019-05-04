Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями? – в Букингемском дворце прокомментировали слухи

Западные СМИ предполагают, что принц Гарри и Меган Маркл уже стали родителями. Такие новости взбудоражили общественность, которая еще пристальнее следит за герцогами Сассекскими в надежде увидеть первые подтверждения. В Букингемском дворце решили положить конец всем слухам, которые ходят в мире, и официально опровергнуть их.

Герцоги Сассекские получили имеют много почитателей среди британцев, поэтому за их жизнью следят тысячи фанатов королевской семьи. Особое внимание привлекают новости о первом ребенке принца Гарри и Меган Маркл, который должен появиться со дня на день. В любом знаке – медиках возле имения или запланированных событиях с участием внука Елизаветы II – люди видят своеобразное подтверждение появления ребенка герцогов Сассекских.

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Когда же немалый резонанс охватил сеть, а британцы заподозрили, что от них скрывают королевского отпрыска, представители Букингемского дворца дали официальный ответ. Об этом сообщает CBS News.

Сейчас королевский ребенок еще не появился на свет,

– заявил представитель королевы.