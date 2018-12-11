Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями девочек-близнецов, – СМИ

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Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями девочек-близнецов
Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями девочек-близнецов / www.gettyimages.com

Герцоги Сассекские, которые ожидают появление первенца, могут стать счастливыми родителями близнецов.

Об этом сообщает Express со ссылкой на инсайдеров в Букингемском дворце.

Информаторы утверждают, что принц Гарри случайно разболтал, что готовится к появлению "двойной проблемы". Таким образом герцог Сассекский намекнул, что с очаровательной женой Меган Маркл будет воспитывать близнецов. Кроме этого, инсайдер добавил, что пара рассматривает имена для девочек.

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"Они были заняты составлением списка имен для детей, но только для девочек. Гарри на седьмом небе от счастья! Он проговорился одному из приятелей, что в будущем будет иметь "двойную проблему", назвав ее "чудо-младенцами". Гарри никогда не был столь счастливым", – рассказал инсайдер.

Сама же герцогиня Сассекская не в меньшей восторге от будущего материнства. Меган Маркл консультируется с врачом и не скрывает, что всегда мечтала стать мамой двойняшек.

Меган раньше говорила, что хочет иметь близнецов. Ее лучшая подруга, Джессика Малруни, родила близнецов. Тогда она призналась, что мечтала иметь мальчика и девочку, это было бы идеально,
– добавил инсайдер.

Напомним, что в июне в СМИ уже появлялась информация о первенцах принца Гарри и Меган Маркл. Тогда инсайдеры утверждали, что супруги после медового месяца узнало о беременности герцогини двойней.

В середине октября Кенсингтонский дворец официально подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года. По подсчетам британских экспертов, Меган сейчас находится на 3 – 4 месяце беременности. На новость уже отреагировал отец герцогини – Томас Маркл. Он заявил, что его дочь будет замечательной мамой.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Звездные мамы
Источник: Lifestyle
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