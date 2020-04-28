Принц Гарри начал работу над проектом о психическом здоровье: детали

Принц Гарри после сложения королевских обязанностей продолжает работать и уже успел запустить собственный проект. Инициативу он направил на военнослужащих и женщин, нуждающихся в психологической помощи.

Принц Гарри и Меган Маркл привыкают к новой жизни в Лос-Анджелесе. Они работают над созданием собственного благотворительного фонда, а принц Гарри запустил свой первый проект после "мегзита" HeadFIT. Работу над ним Гарри начал еще в Англии, в составе королевской семьи. Об этом сообщает издание Harpers Bazaar.

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HeadFIT – это проект о поддержке психического здоровья. Ментальный фитнес поможет сохранить психику в нормальном состоянии и оставаться на высоте. Это касается жизни на работе и дома.

Над этой идеей Гарри работал три года. Программы управлением психикой интересовали его еще до женитьбы на Меган. Он активно приобщался к благотворительным инициативам, касающимся этой темы и работал в этом направлении вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

HeadFIT – это о том, чтобы быть лучшим, каким вы можете быть. Это о получении преимущества, будь то противостоять сопернику или преодолеть сложную ситуацию. Речь идет о том, чтобы создать устойчивость, которая будет отвечать большинству спортсменов мирового класса и подготовить вас к ежедневному стрессу. Быть HeadFIT – это быть лучшим,

– рассказал принц Гарри.

Согласно официальному пресс-релизу, HeadFIT создан при участии работников обороны. Платформа будет доступна широкой публике, но сейчас она проходит тестирование до выпуска.