Принц Гарри нарушит семейную традицию из-за Меган Маркл: неожиданные детали

Британская королевская семья считается одной из самых консервативных, ведь придерживается всех традиций, введенных предками. Однако принц Гарри может нарушить семейную идиллию, проигнорировав знаменитые Boxing Day shoot.

Ежегодно перед новогодними праздниками члены королевской семьи отправляются на охоту в Сандрингем. Однако, как сообщают инсайдеры The Daily Mail, отдых вероятно пройдет без принца Гарри.

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Причиной игнорирования семейной традиции стала беременная Меган Маркл, которая выступает против насилия над животными. Герцогиня Сассекская свое время отказалась от ношения меха и призвала всех присоединиться к такой акции. Чтобы не огорчать свою жену, принц Гарри не присоединится к своему отцу и брату на охоте.

По словам инсайдеров, это не впервые внук королевы Елизаветы II нарушает семейные традиции из-за герцогини Сассекской. Такое поведение принца Гарри успело обострить конфликт. Не в пользу это и самой Меган, к которой могут относиться, как к угрозе королевской идиллии.

Уильям видит в этом еще один пример того, что его брат отстранился от семьи вместе со своей новой женой,

– отметил инсайдер.

С момента бракосочетания принц Гарри очень изменился. Так, на церемонии свадьбы близкого друга Тома Инскипа герцог Сассекский с женой первыми покинули праздник. Кроме этого, внук Ее Величества изменил свой рацион, добавив больше вегетарианских блюд, и пополнил гардероб эко-брендами.