Принц Гарри не общался с Дональдом Трампом после его оскорблений в сторону Меган Маркл

На днях Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в столицу Велокобритании, чтобы осуществить ряд официальных мероприятий. Однако не все представители королевской семьи были приветливыми с президентом США. Причиной являются его некорректные высказывания в сторону герцогини Сассекской.

Во время гала-вечера, на котором собрались почти все представительницы королевской семьи, кроме Меган Маркл, поклонники заметили интересный момент.

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На фотографиях с Дональдом Трампом и Меланией позировали Елизавета II и ее сын принц Чарльз с женой. Также на банкете присутствовали Кейт Миддлтон и принц Уильям и новоиспеченный папаша. Пока Меган Маркл ухаживает за новорожденным сыном, он выполняет свои королевские обязанности. Однако о приятном времяпрепровождении герцога Сассекского в Букингемском дворце мало что говорит.

Как заметно на официальных снимках, 34-летний принц Гарри общается только с Иванкой Трамп, держась как можно дальше от ее отца и находясь не в самом веселом настроении. Сторонники подозревают, что причиной этому являются некорректные высказывания президента США в отношении Меган Маркл. Несколько дней назад 72-летний политик назвал герцогиню Сассекскую "противной" в ответ на ее замечания в его сторону.



Принц Гарри во время встречи с Дональдом Трампом избегал с ним общения / Getty Images

Что известно о недоразумении между Дональдом Трампом и Меган Маркл? Как известно, Меган Маркл является ярой поклонницей феминистского движения. Она никогда не скрывала своего отношения к гендерному равенству и зачастую откровенно высказывала свое мнение относительно некорректного отношения к женщинам. Так, о Дональде Трампе герцогиня Сассекская неоднократно говорила как о "женоненавистнике", а также человеке, который порождает вражду.



В 2016 году экс-актриса заявила, что эмигрирует в Канаду, если Дональд Трамп выиграет на президентских выборах. Так, собственно, и произошло. Политик стал президентом США, а Меган Маркл, которая была поклонницей Хиллари Клинтон, эмигрировала из страны, однако в Великобританию. Недавно в сети появился комментарий американского президента и его реакция на высказывания Меган Маркл. Он заверил, что не знал об отношении герцогини к его личности. Я этого не знал. Что я могу сказать? Я не знал, что она была противной (nasty),

– сказал Трамп.



Принц Гарри во время встречи с Дональдом Трампом избегал с ним общения / Getty Images