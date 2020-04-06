Принц Гарри не получит американское гражданство: в чем причина

Супруги Меган Маркл и принц Гарри недавно переехали из Канады в Лос-Анджелес. Однако мужчина не собирается получать американское гражданство, ведь ради этого ему придется пожертвовать британскими титулами, которые он сохранил после отказа от королевских обязанностей.

В конце марта стало известно, что Гарри и Меган перебрались из Канады, где провели последние несколько месяцев своей семейной жизни, в Калифорнию. Именно в США супруги решили продолжать строить свою карьеру, независимо от британской монаршей семьи. Однако, несмотря на многочисленные предположения общественности, принц Гарри не планирует получать двойное гражданство, а сохранит только британское.

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Как сообщает издание Enews, принц Гарри и Меган Маркл будут жить в Лос-Анджелесе по визе. "Гарри не претендует на получение грин-карты или двойного гражданства в ближайшее время", – проинформировали инсайдеры.

Такое решение семьи обосновано тем, что ради американского гражданства принцу Гарри придется отказаться от титулов, которые он сохранил в Великобритании после отречения от королевских полномочий. Кроме того, ему придется платить налоги в государственный бюджет США с доходов, которые он будет получать в любом уголке мира.

Зато Гарри может получить бизнес-визу в случае готовности инвестировать в американскую экономику или же специальную визу для "людей с выдающимися способностями или достижениями".

Стоит напомнить, что США – вполне прогнозируемый выбор места жительства для супругов Меган и Гарри, ведь бывшая актриса планирует вернуться к карьере в Голливуде. Напомним, что Меган Маркл уже начала сотрудничество с Disney, а в апреле картина появится на экранах. Ее голос можно будет услышать в документальном фильме "Слоны".