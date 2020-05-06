Принц Гарри отказался от королевского хобби из-за Меган Маркл, – СМИ

Меган Маркл внесла немало изменений в жизнь британской королевской семьи. Так, впервые в истории монархии герцоги составили королевские обязанности и переехали в США. Кроме этого, именно Меган повлияла на хобби принца Гарри: мужчина отказался от охоты и даже продал свое ружье.

Меган Маркл никогда не одобряла увлечения принца Гарри и его семьи охотой. Это хобби представителей королевской семьи герцогиня Сассекская считает жестоким, поэтому после свадьбы попросила мужа отказаться от охоты. Как сообщает The Sun, принц Гарри выполнил просьбу жены и даже продал свои охотничьи ружья, стоимость которых превышает 60 тысяч долларов.

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Внук Елизаветы II лишился оружия еще в декабре 2019 года, когда пара планировала переехать из Великобритании. Владельцем королевской оружия стал охотник, который был в восторге от покупки.

Он купил ружья не потому, что они принадлежали Гарри, но был очень доволен, когда узнал об этом. Это замечательное оружие, и охотник очень доволен ими, но он не из тех людей, которые хотят хвастаться своими вещами,

– рассказал инсайдер.

Информацию об отказе принца Гарри от охоты подтвердила и зоозащитница Джейн Гудолл. Она поддерживает с герцогами Сассекскими дружеские связи, поэтому не понаслышке знает, насколько Меган обрадовалась, когда ее муж лишился оружия.

"Я думаю, что Гарри больше не будет это делать, потому что Меган не любит охоту. Считаю, что для него в этом смысле все кончено", – добавила Джейн Гудолл.

Как известно, охота в королевской семье – это многолетняя традиция и хобби всех мужчин. Каждый год принц Чарльз со своими сыновьями Уильямом и Гарри отправлялся в лес Сандрингема, где у них есть имение. Этот день в королевской семье называют Shoot Boxing Day. После этого все потомки Елизаветы II собирались на праздничный ужин, где ели приготовленную добычу.

Уже в декабре 2018 года принц Гарри впервые нарушил традицию. По просьбе Меган Маркл он не поехал в Сандрингем.