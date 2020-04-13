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Принц Гарри отказался от своей королевской фамилии

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Принц Гарри отказался от королевской фамилии / Instagram / @sussexroyal

После составления королевских обязанностей супруги Меган Маркл и принц Гарри больше не смогут использовать свои титулы герцогов Сассекских. Однако внук королевы Елизаветы II решил отказаться даже от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую Ее Величество сохранила для потомков.

Новый 2020 год обозначился для супругов Меган и Гарри существенными изменениями. Они осмелились отказаться от тех достижений, которых добились в составе королевской семьи, и начали самостоятельную жизнь. Однако, кроме нового жилья, материального статуса и карьеры, независимость сказалась для пары отсутствием титулов герцогов Сассекских и приставки Королевское Высочество.

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Как сообщает издание The Sun, принц Гарри решил не использовать даже королевскую фамилию Маунтбеттен-Виндзор и использовать только свое полное имя. Во время частых перелетов из Канады в Британию он заказывал авиабилеты в компании Travalyst на имя принц Генри Чарльз Альберт Дэвид герцог Сассекский.


Принц Гарри отказался от своей королевской фамилии / фото: The Sun

Следует напомнить, что супруги Меган и Гарри были вынуждены изменить название своей благотворительной организации. Они решили назвать ее Archwell. "Еще до Sussex Royal появилась идея "Арчи"– это греческое слово, означающее "источник действий". Мы ухватились за эту идею для благотворительной организации и она стала вдохновением для имени нашего сына", – пояснили Меган и Гарри в прессе.

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Принц Гарри
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