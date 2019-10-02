Принц Гарри подал в суд на издание, которое опубликовало частное письмо Меган Маркл: детали

Герцог Сассекский не на шутку разозлился на представителей СМИ и, не выдержав очередного вмешательства журналистов в их жизнь с Меган Маркл, подал на известное издание в суд. Причиной иска стала публикация частного письма, которое жена принца Гарри написала своему отцу.

В сети появились фото официального заявления принца Гарри. Внук Елизаветы II подал иск в суд на издание Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. По его словам, британский таблоид нарушил политику конфиденциальности королевской семьи и авторские права.

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Сотрудники издания опубликовали содержание частного письма, которое Меган Маркл написала своему отцу незадолго после их с Гарри свадьбы. Тем более что, по словам герцога Сассекского, содержание письма было изменено таким образом, чтобы испортить читателям впечатление о его жене. Он назвал это манипуляцией.

Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику ... Но моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, что разжигают кампании против частных лиц, не думая о последствиях – и эта безжалостная кампания только усилилась за прошлый год, в течение ее беременности и уходу за нашим новорожденным сыном,

– заявил принц Гарри в обращении.

Также он добавил, что обычно людям дорого стоит пропаганда, особенно, когда она ложная и руководствуется злыми замыслами. И отметил, что они с Меган Маркл могут делать вид, что ничего не происходит, но на самом деле они не могут описать, насколько им больно от того, что случается.

Я был свидетелем ее (Меган Маркл, – LifeStyle 24) тайных страданий слишком много месяцев. Стоять в стороне и ничего не делать противоречило бы всему, во что мы верим,

– подчеркнул принц Гарри.

Известно, что в случае победы герцогов Сассекских в суде, денежная компенсация от Mail on Sunday будет направлена на кампанию по борьбе с травлей.

Заявление принца Гарри / Фото / Instagram / @hrhofsussex