Принц Гарри попал под критику за неудачный рекламный ход: фейковый диалог с Джон Бон Джови

После отказа от королевских полномочий репутация герцогов Сассекских существенно пошатнулась. Однако сам принц Гарри дал очередной повод для активизации хейтеров в сети. Он решил прорекламировать паралимпийские соревнования Invictus Games, опубликовав фейковую переписку с музыкантом Джон Бон Джови, выступление которого запланировано в рамках мероприятия.

Меган Маркл и принц Гарри в начале этого года объявили о желании отойти от королевских полномочий. Решение Букингемского дворца вступит в силу уже с апреля в этом году. К тому времени супруги планируют осуществить несколько официальных выходов. Так, герцог Сассекский объединится с американским музыкантом Джон Бон Джови на студии звукозаписи в Лондоне уже 28 февраля.

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На официальной странице герцогов Сассекских в инстаграме появился ролик, который отображает общение принца Гарри с Джон Бон Джови. Он получает сообщения от певца, который отмечает, что совсем скоро приедет в Лондон и имеет идею для Invictus Games. На паралимпийских соревнованиях он появится сам, без рок-группы Bon Jovi с песней Unbroken. Однако исполнитель заверил, что у него будет большая поддержка. Сам Гарри ответил, что может спеть с Джоном в дуэте.

Однако в подписи к ролику с перепиской герцог поспешил проинформировать фолловеров, что общение не является настоящим. Пользователи не слишком одобрительно оценили поступок Гарри, обвинив его в неудачной рекламе. Общественность, которая была проинформирована, что он появится на Invictus Games в мае, считает лишнюю огласку неуместной.

Стоит отметить, что паралимпийские соревнования стали знаковым событием в супружеской жизни герцогов Сассекских, ведь именно во время мероприятия в Торонто 2017 года пара осуществила первый публичный выход. В этом году Invictus Games пройдут в нидерландском городе Гаага, куда принц Гарри наведается уже после официального составления королевских обязанностей.