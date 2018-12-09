Принц Гарри поссорился со своим братом из-за Меган Маркл – СМИ

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Принц Гарри поссорился со своим братом из-за Меган Маркл
Принц Гарри поссорился со своим братом из-за Меган Маркл / www.dailymail.co.uk

Западные СМИ продолжают выяснять, почему принц Гарри и Меган Маркл решили поселиться подальше от королевских родственников. По словам инсайдеров, причиной для этого стал конфликт внуков Елизаветы II.

Многие корреспонденты предполагали, что своенравная Меган Маркл могла вступить в конфликт с Кейт Миддлтон. Однако не герцогини стали причиной для переезда из Букингемского дворца, а немалый конфликт принца Гарри и Уильяма. И хотя представители королевской семьи опровергают слухи, инсайдеры втайне утверждают обратное.

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Как узнали журналисты The Sun от работников дворца, принц Гарри любой ценой пытается защитить свою беременную жену. На днях герцог Сассекский заявил, что его брат, принц Уильям, пытается испортить семейную идиллию с Меган. Инсайдеры уверяют: такое поведение внука королевы является не чем иным, как искупленим вины перед погибшей мамой.

Он не воспринимает никакой критики в отношении Меган. Гарри стал настолько чувствительным, что даже видит обвинения там, где их нет. По моему мнению, он чувствует вину, что не смог защитить принцессу Диану, поэтому всячески пытается защищать Меган. Это как своеобразный способ искупления,
– заявил инсайдер.

Спор двух братьев началась еще перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл. Познакомившись с американкой, герцог Кембриджский провел длительный разговор со своим братом, который очень не понравился жениху. Королевская свадьба все же состоялась, а принц Гарри и до сих пор утверждает, что его брат пытается разрушить отношения с Меган.

"Гарри обвинил своего брата в попытке закончить его отношения еще на начальном этапе. С тех пор отношения двух принцев не восстановились", – добавил инсайдер.

Принц Гаррі Вільям Меган Маркл Кейт Міддлтон
Принц Гарри поссорился со своим братом / The Sun

Ранее журналисты LifeStyle 24 сообщали, что королева Елизавета II выделила герцогам Сассекским роскошный коттедж в Виндзоре, на территории которого принц Гарри и Меган Маркл устраивали вечеринку по случаю бракосочетания. В доме пара обустроит 10 комнат, одна из которых будет детской. Кроме этого, супруги планирует сделать отдельное помещение для тренировок и занятия йогой. В свободное время принц Гарри и Меган Маркл смогут наслаждаться прогулкой по роскошным садам, которые окружают Фрогмор-хаус.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: Lifestyle
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