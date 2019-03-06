Принц Гарри посвятил Меган Маркл трогательную речь: невероятное видео

Внук королевы Елизаветы II выступал на благотворительном мероприятии в среду, 6 марта. Во время речи он позвал на сцену беременную Меган Маркл. После слов принца Гарри зал взорвали огромные овации публики.

Герцоги Сассекские стали гостями благотворительного мероприятия в Лондоне, которое организовывал детский фонд WE, в среду, 6 марта. Организаторы пригласили принца Гарри на сцену для традиционной речи, однако он решил отойти от стандартных разговоров, еще раз показав поклонникам свою страстную любовь к Меган Маркл.

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Темнота не может разогнать темноту – на это способен только свет. Ненависть не может уничтожить ненависть – только любовь способна на это,

– сказал принц Гарри.

После чего обратился к публике, сказав что хочет позвать на сцену свою жену. Меган Маркл поднималась по лестнице, не скрывая своего удивления. Она подошла к Гарри, обняв его, после чего он сказал заключение своей речи.

"Я горжусь тем, что я стою перед вами и вижу вас такими же восторженными, как я помню", – завершил внук королевы Елизаветы II.



Принц Гарри и Меган Маркл / Instagram / @hellomag