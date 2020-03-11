Принц Гарри прокомментировал "мегзит" российским пранкерам: юноши представились Гретой Тунберг

Ажиотаж вокруг герцогов Сассекских не исчезает со времен их резонансного заявления. Публика стремится услышать подробности личной жизни пары после отказа от королевских полномочий. Так, принц Гарри прокомментировал свое недовольство после "мегзита" российским пранкерам, которые представились эко-активисткой Гретой Тунберг.

Как сообщает издание The Sun, разговор между принцем Гарри и двумя российскими блогерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым – Вованом и Лексусом, состоялся еще в новогоднюю ночь и 22 января. Так, юноши решились опубликовать записи в мультипликационной форме в Ютубе и Фейсбуке.

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Во время разговора с фейковой Гретой Тунберг Гарри откровенно признался, что он чувствует напряжение в общении с королевской семьей. Так, герцог Сассекский объяснил, что множество людей могут обвинять их с Меган в том, что они пошли против британской монархии, однако он убежден, что есть и те, кто также ставит на первое место свою семью.

Иногда правильное решение не всегда простое. Это решение, безусловно, было не из легких, но это было правильное решение для нашей семьи, правильное решение, чтобы можно было защитить моего сына ... Теперь мы имеем возможность говорить и делать то, чего мы, возможно, не могли бы сделать, подвергаясь критике ,

– признался Гарри.

Пранкеры не обошли вниманием и скандального дядю принца Эндрю, который также отрекся от своих полномочий из-за связи со скандальным насильником Джеффри Эпштейном. Гарри отметил, что эта ситуация никоим образом не касается его и его жены, ведь их деятельность направлена ​​на общество, а не на отношения с другими членами семьи.

Он также не обошел вниманием и Дональда Трампа и его отношение к проблемам экологии. Касательно вероятной встречи президента США с Гретой Тунберг он отметил, что это повлияет только на его рейтинг, но никак не изменит позиции к климатическим проблемам: "Сам факт, что Дональд Трамп инициирует угольную промышленность, столь важную в Америке, что на его руках кровь".

Однако юноши поспешили отметить, что герцоги Сассекские, которые поддерживают борьбу за экологию, пользуются частными рейсами. Гарри объяснил, что такое решение вызвано тем, что он стремится уберечь свою семью от давления общества. Букингемский дворец пока никак не прокомментировал этот разговор.