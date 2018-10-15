Принц Гарри разозлил королеву из-за дорогого подарка для Меган Маркл, – СМИ

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.com

Королевская чета герцогов Сассекских продолжает удивлять весь мир. На Рождество принц Гарри сделал дорогой подарок для своей беременной жены Меган Маркл, чем изрядно разозлил королеву.

После роскошной свадьбы герцогов Сассекских отношения принца Гарри с семьей значительно ухудшились. По информации Radar Online, внук Ее Величества все больше нарушает семейные правила, чтобы угодить своей беременной жене. Однако таким поведением принц не на шутку расстраивает Елизавету II.

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На Рождество романтический Гарри решил сделать для Меган Маркл символический и очень дорогой подарок. У королевского ювелира он заказал кольцо с камнями, два из которых имели по 2,5 карата, а другой – 1,5. Драгоценности символизировали супругов и их будущего ребенка.

По информации инсайдеров, ювелир пытался убедить принца Гарри, что это – не лучшая идея, ведь кольца в королевской семье, а тем более такие дорогие, дарят на годовщины или знаковые праздники. Поэтому будущее появление первенца и Рождество – вовсе не повод для такого роскошного сюрприза. Однако убедить Гарри ювелиру так и не удалось.

Слухи о дорогом подарке для Меган Маркл изрядно взбудоражили королевскую семью, особенно, королеву Елизавету II. Ее Величество переговорила с принцем Гарри, заявив, что не намерена "терпеть такие прихоти".

Королева напомнила внуку, что он должен продолжать традиции и перестать потакать всем прихотям, потребностям или требованиям своей жены,
– рассказал инсайдер.

Вероятно, Меган Маркл таки получила подарок от своего мужа, ведь принц Гарри настаивал на создании украшения. Поэтому напряжение в королевской семье еще больше возросло.

Ранее журналисты LifeStyle 24 сообщали, что герцоги Сассекские получили от королевы роскошный коттедж в Виндзоре Именно туда принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать перед рождением ребенка. Как утверждают инсайдеры западных СМИ, такое решение супруги приняли из-за вражды с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Однако их конфликты забываются, когда пары выходят на публику.

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: Lifestyle
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