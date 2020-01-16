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Принц Гарри совершил первый публичный выход после резонансного заявления

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Принц Гарри / Twitter / @RoyalFamily

Герцог Сассекский сегодня провел жеребьевку на Кубок мира по регби, который состоится в октябре 2021 года. В Букингемском дворце он встретился с представителями стран-участниц чемпионата и с местными подростками, которые увлекаются этим спортом. Это публичное появление принца Гарри показывает, что от до сих пор выполняет свои королевские обязанности, несмотря на решение отойти от монаршей семьи.

Герцог Сассекский был объявлен покровителем футбольной лиги регби в декабре 2016 года, сменив королеву, которая ранее исполняла эту роль в течение 64 лет. Сегодня, 16 января, состоялось первое публичное появление Гарри после заявления, которое спровоцировало настоящую волну беспокойства в королевской семье.

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Герцог встретился с игроками из 21 страны, участвующих в соревнованиях среди мужчин, женщин и спортсменов с ограниченными возможностями. Он также провел жеребьевки на Кубок мира по регби, трансляция которого прошла на официальных страницах королевской семьи в фейсбуке и твиттере.

Перед телевизионным жеребьевкой принц Гарри в неформальной атмосфере в саду королевской резиденции пообщался с членами Лиги и наблюдал, как молодежь играет на поле, созданном на заднем дворе Букингемского дворца. Судя по кадрам, которые появились в сети, герцог был приподнятом настроении. Он общался со школьниками и остроумно шутил.

Накануне жеребьевки принц Гарри записал мотивирующий ролик о психологическом здоровье. Заметим, он убежден, что спорт способен изменить жизнь. Бывший тренер сборной Англии по регби Кевин Синфилд заметил, что герцог Сассекский сделал чрезвічайно много для развития спорта.

Его энтузиазм, его энергия, его взаимодействие с молодежью, в частности, были выдающимися,
– заверил Кевин Синфилд.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Принц Гарри
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