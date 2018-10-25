Принц Гарри тайно нарушил запрет Меган Маркл: забавные детали

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцоги Сассекские – одна из наиболее популярных супружеских пар мира. И пока на публичных выходах пара демонстрирует идиллию, западные СМИ узнали о небольшом бунте принца Гарри: внук королевы решил нарушить запрет своей беременной жены.

Как сообщает  Radar Online, после новости об ожидании первенца Меган Маркл существенно изменила стиль жизни своего мужа. В частности, принц Гарри уменьшил количество мяса в рационе, добавив больше овощей и фруктов. Кроме этого, внук Елизаветы II полностью отказался от тонизирующих напитков, в число которых входят даже чай и кофе.

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А вот в СМИ заметили еще одну кардинальную смену в буднях принца Гарри. Известный британский гуляка после встречи с Меган Маркл не появляется на шумных вечеринках и отказался от алкоголя. Однако иногда этот запрет жены герцог Сассекский все же нарушает.

По словам инсайдеров, принц Гарри втайне от Меган пошел в бар The Sands End Pub в Фулхэме. Очевидец утверждает, что видел герцога вечером 30 января, но из-за охраны ни одного кадра ему так и не удалось сделать.

Команда телохранителей в штатском провела Гарри в бар, окружив его, чтобы к нему не цеплялись,
– рассказал посетитель заведения.

Известно, что The Sands End Pub принадлежит крестному отцу принца Гарри, поэтому раньше королевский отпрыск частенько проводил время именно в этом заведении. В начале романа и Меган Маркл бывала в баре, где отдыхала с друзьями. И во время беременности герцогиня Сассекская не стремится появляться в подобных заведениях, поэтому Гарри вынужден немножко нарушать ее запреты.

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: Lifestyle
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