Принц Гарри впервые прокомментировал решение отойти от королевской семьи

Накануне, 18 января, королева Великобритании окончательно одобрила намерение Меган Маркл и принца Гарри, которые лишились своих королевских титулов и начали самостоятельную жизнь. Герцог Сассекский выступил с официальной речью и заверил, что хотел продолжить службу Ее Величеству, но без государственного финансирования этого сделать не может.

Вчера, 19 января, принц Гарри впервые после обнародования скандального заявления публично обосновал решение отойти от королевской семьи во время частного ужина для представителей благотворительной организации Sentebale в центре Лондона. Внук королевы признался, что в течение нескольких месяцев супруги пытались найти альтернативный вариант, чтобы продолжить служить Ее Величеству, однако найти компромисс так и не удалось.

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Обращение к общественности появилось на официальной странице герцогов Сассекских после обнародования заявления Букингемского дворца.

Великобритания – это мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится. Я вырос, чувствуя поддержку от многих из вас, и я наблюдал, как вы приветствовали Меган с искренними объятиями, глядя, как я нахожу любовь и счастье, которое, как я надеялся, продлится всю жизнь,

– начал свою речь королевский отпрыск.

Он заверил, что вместе с Меган Маркл они исповедуют одни и те же жизненные ценности и она до сих пор остается той женщиной, которую он полюбил. Вместе они делали все возможное, чтобы в течение двух лет выполнять все обязанности перед страной. Однако королевский титул стал для супругов настоящим испытанием.

Решение отступить, которое я принял ради жены и себя, не было легкомысленным. Мы надеялись и впредь служить Королеве, Содружеству и моим военным ассоциациям, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно,

– заверил принц Гарри.



Принц Гарри и Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Однако герцог Сассекский уверил, что решение не меняет его преданности Великобритании. Он отметил, что ради мирной жизни ему пришлось отказаться от семьи и от всех обязанностей, которые выполнял в течение всей сознательной жизни. Принц Гарри поблагодарил общественность, что взяла его под свое крыло после смерти матери принцессы Дианы 23 года назад.

Что известно о заявлении принца Гарри и Меган?Сразу после рождественско-новогодних праздников герцоги Сассекские объявили, что намерены сложить свои королевские обязанности. Произошло это 8 января накануне дня рождения Кейт Миддлтон. Принц Гарри и Меган Маркл объяснили общественности, что стремятся работать на себя, а не жить на налоги граждан Великобритании. Кроме этого, они намерены запустить благотворительную программу и в дальнейшем поддерживать проекты, которые были под их патронажем.



На это сразу же отреагировал Букингемский дворец, где заявил о переговорах с герцогами Сассекскими и собрал экстренное совещание с семьей принца Чарльза и принца Уильяма. Самой же Маркл там не было. После немалых слухов о намерении Меган идти в моду и озвучивать мультфильмы Disney, королева все же обнародовала официальное решение о будущем ее внука Гарри и жены Меган.



Весной вступят в силу новые правила, по которым супруги не смогутт использовать свои королевские титулы (Ваше королевское Высочество), а также все военные назначения и титулы. Кроме того, пара Меган и Гарри больше не будет официально представлять королеву и возместят 2,4 миллиона фунтов стерлингов за ремонт собственного дома – Фрогмор-хауза.