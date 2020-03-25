Принц Гарри встретился с бывшей девушкой перед возвращением в Канаду, – СМИ

В середине марта принц Гарри и Меган Маркл побывали в Великобритании, где совершили последние публичные выходы, как представители монархии. Однако оказалось, что после выезда жены в Канаду, герцог Сассекский устроил шумную вечеринку с друзьями, на которую пожаловала и его бывшая девушка.

Как известно, 9 марта принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в праздничной церковной службе по случаю Дня Содружества. Именно этот выход был последним в их насыщенном графике. После этого герцогиня Сассекская вернулась в канадский Ванкувер, где ее заждался маленький Арчи Харрисон. А вот принц Гарри остался еще на несколько дней, чтобы уладить остальные дела перед выходом из королевской семьи. По данным таблоида The Sun, именно тогда он устроил вечеринку с лондонскими друзьями.

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Инсайдеры издания рассказали, что Гарри понимал, что ему не удастся увидеться со всеми людьми, с которыми он дружил еще с подросткового возраста. Именно поэтому герцог Сассекский пригласил их на вечеринку.

Гарри знал, что у него не получится встретиться со всеми друзьями отдельно, поэтому устроил вечеринку, на которой собрал всех тех, с кем хотел попрощаться перед отъездом в Канаду. Гарри буквально сиял от счастья, когда зашел в комнату и увидел всех приятелей,

– рассказал инсайдер.

В гости к герцогу Сассекскому пришла и его экс возлюбленная Челси Дэйви. Гарри, как уверяет инсайдер, был рад увидеть девушку, общение с которой оборвалась после свадьбы с Меган

"Он не поверил своим глазам, когда увидел Челси. Они очень крепко обнялись. Он был очень рад, что она присоединилась к вечеринке. Многие шутили, что Гарри явно не хотел бы, чтобы Меган отслеживала его на вечеринке с GPS", – с юмором добавил инсайдер.

Человек из близкого окружения принца Гарри поспешил опередить слухи. Он заявил, что между внуком Елизаветы II и Челси Дэйви уже давно нет романтических чувств. Девушка просто не могла упустить шанс поговорить с Гарри, как с другом, и попрощаться с ним.



Принц Гарри встретился на вечеринке с бывшей девушкой Челси / Parade

Отношения принца Гарри и Челси Дэви длились с 2003 до 2010 года. Пара то разрывала отношения, то вновь появлялась на публике вместе. Челси даже сопровождала бывшего парня на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако именно после торжественного события британка окончательно решила, что не сможет когда-нибудь выйти замуж за принца Гарри. Но после разрыва им удалось сохранить дружеские отношения, о чем свидетельствовало появление Челси на свадьбе герцогов Сассекских.

Сейчас девушка имеет бойфренда, имя которого не хочет разглашать. Челси Дэви призналась журналистам: теперь она уверенно может сказать, что счастлива.