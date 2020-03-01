Принц Эндрю устраивал свидания в Букингемском дворце: избранница сидела на троне королевы

60-летний сын королевы Елизаветы II снова попал в громкий скандал. Казалось бы, после обвинений в сексуальных связях с несовершеннолетними, репутацию принца Эндрю невозможно испортить. Однако в прессе появились новые подробности об отношениях представителя британской монаршей семьи.

Как сообщает издание The Sun, принц Эндрю в который раз опозорился публично. В 2000-х годах его связывали романтические отношения с американской моделью Каприс Буре, которая на 12 лет моложе его. Хотя чувства пары продолжались до огласки в прессе лишь несколько месяцев, сын Ее Величества успел сделать несколько широких жестов для своей избранницы.

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Близкое окружение 48-летней звезды рассказало о ее романе с принцем Эндрю, с которым она познакомилась на официальном обеде в Британии. В течение двух месяцев они регулярно разговаривали по телефону и осуществили несколько тайных свиданий. Два из них произошло в стенах королевской резиненции – в Букингемском дворце. По регламенту, члены семьи могут приглашать гостей только заранее предупредив охрану поместья.

Принц Эндрю устроил любимой Каприс Буре своеобразную прогулку по Букингемскому дворцу. Вместе они посетили Тронный зал, в котором размещен золотой государственный трон королевы Виктории. Принц сам предложил девушке посидеть на троне и позволил забрать чашу, какую модель отправила маме в подарок.

Во время одного из этих визитов она заметила чашу, которая ей понравилась, и попросила у Эндрю разрешения взять ее и отправить маме. Она утверждает, что он позволил ей это сделать и ее маме очень понравился этот презент из дворца,

– рассказали инсайдеры.

Отношения принца Эндрю и Каприс Буре были платоническими и завершились после первых сообщений о романе в прессе. Однако окружение модели отмечает, что перед ее красотой и соблазном не мог устоять не только сын королевы Елизаветы II, но и ее внук принц Гарри. В 16-летнего парня в комнате в городе Итон висел календарь с изображением девушки, поэтому юноша был не на шутку заинтригован дружбой дяди с Каприс Буре.