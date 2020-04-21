Принц Уильям и Кейт Миддлон поздравили королеву с днем рождения: что пара пожелала Елизавете II
Чета принца Уильяма и Кейт Миддлтон присоединилась к поздравлениям Елизаветы II с днем рождения. Сегодня королеве исполняется 94 года. Герцоги Кембриджские пожелали Ее Величеству счастливого празднования.
День рождения Едизаветы ІІ пришелся на время, когда весь мир страдает от пандемии коронавируса. В связи с этим Ее Величество отменила традиционные массовые празднования, потому что в современных условиях считает их неуместными. Однако это не мешает сторонникам и членам королевской семьи выражать слова поздравления в сети. Присоединились к пожеланиям и герцоги Кембриджские. Они опубликовали праздничное сообщение на официальной странице в инстаграме.
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Кейт и Уильям поделились общим фото с именинницей. Его сделали во время экскурсии в саду Челси в прошлом году, которую герцогиня организовала для королевы.
Елизавета II, как всегда, выглядит великолепно. Она изображена в платье с цветочным принтом и пальто желтого цвета. Такой наряд Ее Величество соединила с черными туфлями. Среди аксессуаров выбрала свете перчатки, ожерелье из жемчужин и минималистичные серьги. Завершила образ черной сумочкой.
Желаем Ее Королевскому Величеству счастливого 94-го дня рождения,
– подписали фото герцоги Кембриджские.
Также не обошли вниманием праздник королевы и принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуольской Камиллой. На личной инстаграм-странице супруги опубликовали несколько архивных фотографий с Елизаветой II, на которых она изображена в разные периоды своей жизни.
Желаем Ее Величеству очень счастливого 94-го дня рождения,
– говорится в публикации.
Для просмотра фотографий листайте влево.
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