Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото с закрытого мероприятия в Кенсингтонском дворце

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон на закрытой встрече с подростками
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на закрытой встрече с подростками / Instagram / @kensingtonroyal

Герцоги Кембриджские перед пакистанским турне устроили традиционную встречу с финалистами BBC Teen Hero Awards 2019. Мероприятие не афишировали на официальных страницах, а только через несколько недель принц Уильям и Кейт Миддлтон показали единственные фото со встречи.

Как сообщила королевская чета в своем блоге, мероприятие состоялось в начале октября 2019 года. Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили не нарушать своеобразной традиции и устроили официальный прием в Кенсингтонском дворце. На встрече побывали не только талантливые британские школьники в возрасте от 12 до 17 лет, но и их наставники. Еще одной гостьей стала кубинская певица Камила Кабелл.

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Событие было закрытым, поэтому только 22 октября пара решила сделать своеобразный отчет перед общественностью, опубликовав единственное фото. Согласно кадрам, Кейт Миддлтон подобрала для особого выхода стильное платье с коричнево-черным принтом. Осенний наряд имел длину ниже колена, поэтому герцогиня Кембриджская выглядела очень элегантно и скромно. Образ знаменитая британка дополнила туфлями на каблуках и украшениями, в частности, металлическим часами.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у палаці
Принц Уильям и Кейт Миддлтон во дворце / Instagram / @kensingtonroyal

Стильний образ Кейт Міддлтон
Стильный образ Кейт Миддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили финалистов ежегодной премии и пообщались с ними. Также герцоги Кембриджские сделали обзорную экскурсию по роскошным залам Кенсингтонского дворца и рассказали их историю. Помогали королевской паре проводить прием радиоведущие BBC Radio Грег Джеймс и Клара Амфо.

Герцоги Кембриджські зустрілись з обдарованими підлітками
Герцоги Кембриджские встретились с одаренными детьми / Instagram / @kensingtonroyal

Это уже четвертый раз принц Уильям и Кейт Миддлтон приглашают в резиденцию одаренных подростков, претендующих на премию BBC Teen Hero Awards 2019. В прошлый раз событие привлекло большое внимание СМИ, ведь это был один из первых публичных выходов герцогини Кембриджской после рождения третьего ребенка – принца Луи.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на зустрічі у 2018 році
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на встрече в 2018 году/ Instagram / @kensingtonroyal

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Принц Уильям Кейт Миддлтон
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