Принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали на границе с Афганистаном: красноречивые фото

Герцоги Кембриджские продолжают одно из самых опасных турне в истории королевской семьи. Утром 16 октября принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили границу с Афганистаном. Соответствующие снимки стремительно заполонили сеть.

Пакистанское турне королевской четы очень насыщенно. Всего за два дня принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в ряде светских и политических мероприятиях, а утром 16 октября отправились на границу с Афганистаном.

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Самолет герцогов Кембриджских приземлился в городе Читрал, где их сразу же встретили местные жители. Для представителей Кенсингтонского дворца они подготовили особые подарки. В частности, пакистанцы подарили им национальную одежду: пальто и традиционный головной убор, который называется паколе.

В то же время журналисты LifeStyle 24 заметили, что Кейт Миддлтон выбрала для этого выхода обычное платье. Герцогиня красовалась в коричневых кюлотах, рубашке и кожаной жилетке. Знаменитая британская красавица дополнила свой образ сапогами без каблуков.



Кейт Миддлтон в Пакистане​ / Getty Images



Принц Уильям и Кейт Миддлтон на границе с Афганистаном / Getty Images

Как известно, принцесса Диана также бывала в городе Читрал во время своего турне в 1996 году. Вероятно, герцоги Кембриджские своеобразно повторяют маршрут Леди Ди, а Кейт Миддлтон во время выходов все больше напоминает свою легендарную свекровь. Пакистанцы уже успели обратить на это внимание, потому подарили герцогине книгу с фотографиями принцессы Дианы. На одном из кадров мама принца Уильяма появилась в таком же национальном наряде, который вручили и Кейт.

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Принцесса Диана в Пакистане / Getty Images

Что известно о турне Уильяма и Кейт?

Это анонсированная поездка герцогов Кембриджских в Пакистан. Продлится турне до 18 октября. Путешествие принца Уильяма и Кейт Миддлтон стало одним из самых опасных. Из-за угрозы терактов в стране охрану королевской четы существенно усилили. Сейчас герцогов Кембриджских охраняют 1000 правоохранителей.



Известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон запланировали немало встреч в Пакистане, на которых обсудят важные и гуманитарные темы. В рамках турне они встретятся с детьми, молодежью, членами правительства, бизнесменами, меценатами, волонтерами и защитниками природы.