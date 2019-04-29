Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились волшебными фотографиями со своей свадьбы

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Годовщина свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Годовщина свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Twitter / @elliepetrosian

В понедельник, 29 апреля, герцоги Кембриджские празднуют 8-ю годовщину своего брака. По такому случаю на официальной странице Кенсингтонского дворца появились чувственные фото с их королевской свадьбы, которые растрогали сеть.

Со времени роскошной свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон прошло уже 8 лет, а это событие до сих пор вызывает восторг у общественности. Тогда за королевской церемонией наблюдал весь мир, а свадебное платье герцогини Кембриджской стало топ-трендом на многие годы.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

По случаю годовщины Кенсингтонский дворец решил вспомнить, как состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, опубликовав архивные снимки.

Этот день 8 лет назад. Спасибо за замечательные сообщения в день годовщины свадьбы герцога и герцогини Кембриджских!
– лаконично написали представители королевской семьи под архивными фото.

В то же время поклонники королевской четы в сети устроили своеобразный флешмоб и засыпали Twitter трогательными фотографиями со свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Люди рассказали, что церемония напоминала им сказку о Золушке, а образ герцогини Кембриджской навсегда будет эталоном для невест.

Королівське весілля
Королевская свадьба / Twitter / @elliepetrosian

Весілля герцогів Кембриджських
Свадьбы герцогов Кембриджских / Twitter / @KensingtonRoyal

Принци Вільям та Гаррі на королівському весіллі
Принцы Уильям и Гарри на королевской свадьбе / Twitter / @KensingtonRoyal

По неофициальной информации, королевская чета проведет этот особенный день в кругу ближайших родственников. Никакого шумного праздника принц Уильям и очаровательная Кейт Миддлтон устраивать не намерены. Возможно, это вызвано и будущими родами герцогини Меган Маркл, которая со дня на день должна впервые стать мамой.

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Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон Королевская свадьба Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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