Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали, как работают из дома: красноречивые фото
Даже во время карантина герцоги Кембриджские не прекращают работать. В разгар пандемии коронавирус принц Уильям и Кейт Миддлтон самоізолювались в резиденции королевы, однако продолжают работу по дому.
Как известно, герцоги Кембриджские большое внимание уделяют психическому здоровью британцев. Поскольку во время карантина и самоизоляции этот вопрос является очень актуальным, они решили поинтересоваться у благотворительных организаций, с которыми сотрудничают, увеличилось количество обращений к ним и как помочь людям пережить это непростое время. Фото телефонной беседы супруги опубликовали в сети.
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"Самоизоляция и социальная дистанция могут создать большие проблемы для нашего психического здоровья. В последние недели герцог и герцогиня Кембриджские регулярно контактировали с организациями и фондами под их патронатом, чтобы выявить проблемы, с которыми они сталкиваются в это трудное время", – говорится в официальном заявлении дворца.
По словам представителей герцогов, Кейт Миддлтон имела беседу с Кэтрин Рош – генеральным директором организации Place2Be, а принц Уильям – с Полом Фармером из благотворительного фонда Mind. Телефонные звонки супругов сделали из имения в Норфолке, где поселилось с детьми с начала вспышки COVID-19.
Принц Уильям работает из дома / Twitter / @KensingtonRoyal
Кейт Миддлтон поддержала людей во время пандемии / Twitter / @KensingtonRoyal
Однако эффектные фото – не единственное, чем хотели поделиться герцоги Кембриджские. Принц Уильям и Кейт Миддлтон распространили советы от психологов, которые озвучила Организация здравоохранения Великобритании. По словам пары, людям нужно поддерживать связь с родными и близкими с помощью видеозвонков и социальных сетей, придерживаться режима здорового сна или освоить новое хобби. Работать стоит с дома, если есть такая возможность, что и продемонстрировали на собственном примере принц Уильям и Кейт Миддлтон.
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