Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили место, где начался их роман, – СМИ

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Шотландии
Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Шотландии / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Кембриджские продолжают выполнять свои королевские обязанности, демонстрируя скромность и семейную идиллию. А вот на днях принц Уильям и Кейт Миддлтон имели возможность поностальгировать, ведь они посетили университет Сент-Эндрюс, где начался их роман.

Как сообщает People, принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили городок Данди. Там королевская чета приняла участие в торжественном открытии первого музея дизайна в Шотландии – Музея Виктории и Альберта.

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Кейт Миддлтон в очередной раз подтвердила, что является одной из самых экономных герцогинь. Она в третий раз засветилась в клетчатом наряде от Alexander McQueen.

Кейт Міддлтон у Шотландії
Кейт Миддлтон в Шотландии / Getty Images

В роскошном пальто герцогиня Кембриджская предстала перед британцами и выступила с речью, в которой не сдерживала свое волнение.

Я надеюсь, что этот музей станет настоящим вдохновением для других, показывая, как можно достичь высот, когда различные общины объединяются,
– отметила Кейт в речи

Для герцогини Кембриджской темы искусства являются очень особенными, поэтому именно она в 2018 году стала королевским патроном Музея Виктории и Альберта. Все потому, что Кейт Миддлтон получила образование в этой сфере, ведь ни для кого не секрет, что супруга принца Уильяма изучала в университете Сент-Эндрюс историю искусств. По информации СМИ, герцоги Кембриджские провели время в заведении и вспомнили начало своего романа.

Именно во время учебы принц Уильям познакомился с очаровательной Кейт Миддлтон. Более 5 лет пара просто встречалась, не привлекая излишнего внимания СМИ. Однако сеть до сих пор пестрит студенческими кадрами влюбленных Уильяма и Кейт. 

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон в студенческие годы / Getty Images

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: Lifestyle
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