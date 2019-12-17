Принц Уильям и Кейт Миддлтон рассказали, какие подарки на Рождество заказали их дети

Весь мир готовится к встрече Нового года и Рождества. Исключением не стали и члены королевской семьи. Принц Уильям и Кейт Миддлтон откровенно рассказали, как проходит их подготовка к праздникам и что их дети захотели в подарок от Санта-Клауса.

Как сообщает журнал People, принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в съемках рождественского телешоу. Королевская чета охотно приготовила праздничный пирог с ведущей Мэри Берри и поделилась своими семейными секретами. В частности, многодетные родители решили признаться, что их дети написали в письмах к Санта-Клаусу.

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Маленький Джордж, по словам принца Уильяма, увлекается футболом и рисованием. Мальчик болеет за футбольную команду "Челси", так что захотел в подарок что-то связанное со спортивным клубом. Также он заказал у Санты набор для рисования, поэтому его звездные родители еще не определились, какой сюрприз подготовить для Джорджа.

Он прекрасно рисует. Думаю, мы подарим ему что-то для рисования. Или для футбола – он его тоже очень любит,

– рассказал принц Уильям.

Интересно, что сам принц Уильям имеет другие футбольные предпочтения. Поэтому он в шутку отметил сыну, что тот не может быть болельщиком "Челси". Однако обращение отца еще больше стимулировало Джорджа поддерживать британский футбольный клуб.

"Я стараюсь быть объективным. Я сказал ему, что он может болеть за кого угодно, кроме "Челси", поэтому, разумеется, он болеет за "Челси", – пошутил принц Уильям.

В то же время принцесса Шарлотта унаследовала от прабабушки любовь к верховой езде. Девочка, так и королева Елизавета II, в восторге от лошадей и попросила у Санта-Клауса маленького пони. Что касается 1,5-летнего Луи, то он пока свои желания не высказал, поэтому принцу Уильяму и Кейт Миддлтон придется проявить фантазию в выборе праздничного подарка.

Интересно, что королевская семья имеет особые традиции по празднованию Рождества. Все члены монархии приезжают в загородную резиденцию Ее Величества, где проводят время в кругу семьи. Кроме этого, Елизавета II ввела достаточно жесткое правило: никто из его потомков не может тратить большие суммы на покупки к Рождеству. Поэтому и для детей герцоги выбирают бюджетные сюрпризы, которые часто покупают в обычных супермаркетах.