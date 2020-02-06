Принц Уильям поиграл в футбол: какую инициативу запустил наследник королевы Елизаветы II
Британский принц Уильям и Кейт Миддлтон известны своими официальными визитами. Однако иногда принц делает исключения и появляется на публике без жены. На днях он принял участие в специальном мероприятии в Лондоне.
Принц Уильям является президентом Футбольной ассоциации. Недавно он объявил о старте новой инициативы "Выходные кампании Heads Up" для того, чтобы напомнить, насколько важно говорить о психическом здоровье.
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Этой программе два выходных подряд будут посвящены футбольные матчи всех лиг. Принц выступил с речью перед собравшимися мероприятия. Уильям поблагодарил всех, кто поддержал его действия.
Принц Уильям запустил новую инициативу / Фото: Getty Images
Он часто обращал внимание на то, что психическое здоровье и разговоры о нем очень важны и на этом событии еще раз подчеркнул свои слова.
По случаю старта нового проекта принц Уильям хорошо повеселился и сыграл в настольный футбол.
Принц Уильям играет в настольный футбол / Фото: Getty Images