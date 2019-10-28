Принц Уильям поклялся жениться на Кейт Миддлтон еще задолго до их свадьбы

Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли роскошную королевскую свадьбу весной 2011 года. Но, как стало известно, в 2007 году во время отношений они заключили "пакт" (marriage pact), в котором внук британской королевы поклялся жениться на Кейт "рано или поздно".

Об этом сообщает королевский биограф Кэти Николл в книге о Кейт Миддлтон "Кейт: Будущая королева" (Kate: The Future Queen), пишет издание The Sun.

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До свадьбы у Кэтрин и Уильяма были непростые отношения. В 2007 году они расстались на целый год. Впоследствии британский принц комментировал эту ситуацию, отметив, что они были молодыми и искали себя.

Оказывается, что перед их разрывом пара поехала на отдых на остров Дерош на Сейшелах. Там принц Уильям дал обещание Кейт, что обязательно женится на ней. Мужчина сделал это, чтобы убедить любимую, что она может быть спокойной и уверенной в этих отношениях.

Уильям сказал Кейт, что ищет долговременные отношения. Впервые в жизни они серьезно заговорили о браке, и в океане, под ночным небом, они заключили пакт о том, что поженятся,

– отмечает Николл.

Впоследствии Кэтрин и Уильям воссоединились. По словам герцога Кембриджского, разрыв пошел им только на пользу и помог справиться со всеми разногласиями.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон, 2008 год / Getty Images