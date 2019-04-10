Принц Уильям попал в скандал: СМИ заподозрили герцога в измене

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В СМИ заговорили об измене принца Уильяма с подругой Кейт Миддлтон
В СМИ заговорили об измене принца Уильяма с подругой Кейт Миддлтон / www.nowtolove.com.au

Идеальная супружеская жизнь герцогов Кембриджских оказалась в эпицентре скандальных новостей. В западных СМИ появилась информация, что принц Уильям изменял Кейт Миддлтон с ее близкой подругой.

Как сообщает The Sun, после королевской свадьбы Кейт Миддлтон очень подружилась с Роуз Ханбери, которая является маркизой Холмондлейской. Ранее герцоги Кембриджские с удовольствием ужинали с британкой и ее мужем Дэвидом Роцкавеге, вместе посещали светские мероприятия и свадьбы.

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Однако инсайдеры западных СМИ убеждают: такой тесной дружбе наступил конец. Все потому, что якобы принц Уильям изменил Кейт Миддлтон с их подругой. При этом внук Елизаветы II пытался уладить конфликт, однако герцогиня Кембриджская настояла на том, чтобы Роуз Ханбери больше не появлялась на королевских мероприятиях.

Они были очень близки, но сейчас видно только напряжение. Никто не понимает, когда это случилось... Однако Кейт ясно дала понять, что больше не хочет их видеть (Роуз Ханбери с ее мужем Дэвидом Роцкавеге, – LifeStyle 24), и стремится, чтобы Уильям исключил их из круга близких людей, несмотря на высокий социальный статус,
– заявил инсайдер.

Резонансные слухи подтвердил и журналист Джайлз Корен, который на своей странице в Twitter написал, что "не читал эти статьи, но знает об измене, как и все остальные". Через несколько минут после публикации комментарий исчез, однако в сети появилось фотоподтверждение этого заявления.

 

Принц Вільям зрадив Кейт Міддлтон
Принц Уильям изменил Кейт Миддлтон / Lainey Gossip

Представители Букингемского дворца отказываются комментировать слухи об измене принца Уильяма. А вот адвокаты будут иметь насыщенные будни: юристы королевы Елизаветы II опровергли заявления СМИ и готовят судебный иск против британских таблоидов за распространение фейковых новостей.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я
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