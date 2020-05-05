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Принц Уильям позволил самолетам скорой помощи дозаправляться во дворе Кенсингтонского дворца

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Принц Уильям
Принц Уильям / royal.uk/

Принц Уильям дал разрешение на то, чтобы британские самолеты скорой помощи приземлялись для дозаправки на частной площадке Кенсингтонского дворца. Это означает, что медикам больше не придется тратить время, чтобы добраться до заправочной базы в Уотфорде.

Это поможет врачам спасти больше жизней, ведь дорога до медучреждения будет занимать значительно меньше времени. Об этом сообщает издание Evening Standard.

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Согласно этим договоренностям, самолеты будут приземляться и взлетать с участка Perks Field перед замком.

Ранее частную посадочную площадку на территории Кенсингтонского дворца использовали преимущественно для вертолетов королевской семьи.

Кенсінгтонський палац
Кенсингтонский дворец / Фото LiveJournal

В королевской семье подтвердили такую инициативу, и заявили, что участок Perks Field будет доступен для вертолетов медицинской помощи London Air Ambulance.

Напомним, что Кенсингтонский дворец является лондонской резиденцией герцога и герцогини Кембриджских, которые сейчас находятся с тремя детьми в собственном доме в городе Норфолк.

Справка. Недавно СМИ сообщили: принц Уильям на время пандемии хочет вернуться на работу пилотом медицинского вертолета. Якобы герцог Кембриджский обдумывает возможность вернуться на месяц в Национальную службу здравоохранения Великобритании.

 

Автор: Марина Васильева
Теги: Новости LifeStyle Принц Уильям Королівська сім'я Великобритания Коронавирус COVID-19 Новости культуры LifeStyle
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