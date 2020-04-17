24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Принц Уильям признался, как отреагировал на коронавирус у принца Чарльза

- Читати новину українською
Как принц Уильям отреагировал на коронавирус принца Чарльза / Instagram / @kensingtonroyal

В конце марта у 71-летнего принца Чарльза подтвердили коронавирус, однако уже через 7 дней он выздоровел и завершил самоизоляцию. Его старший сын принц Уильям рассказал, что сначала не на шутку волновался за отца, но знал, что ему по силам преодолеть COVID-19.

Сегодня, 17 апреля, герцоги Кембриджские стали гостями утреннего шоу Breakfast on Friday на телеканале BBC. Во время интервью, темой которого стала вспышка коронавируса, принц Уильям вспомнил, как отреагировал на диагностирование болезни у своего отца.

Читайте также Какие развлечения Кейт Миддлтон запрещает своим детям на карантине

Как оказалось, переживания королевского отпрыска продолжались недолго. Он осознавал, что принц Чарльз принадлежит к числу тех людей, которые находятся в группе риска. Однако Уильям заметил, что его отец в течение жизни успешно боролся с различными инфекционными болезнями и простудами, поэтому был уверен, что коронавирус не будет представлять серьезной угрозы для его здоровья.

Я должен признать: сначала я был очень обеспокоен ... Я подумал, если кто-то сможет победить коронавирус, то это будет он (принц Чарльз – ред.),
– отметил принц Уильям.

Герцог Кембриджский отметил, что у отца симптомы проявились в легкой форме. По его мнению, самым сложным испытанием для Чарльза стала сама изоляция и отсутствие прогулок на свежем воздухе, ведь он обожает пешие прогулки.

Уильям добавил, что волновался и за бабушку королеву Елизавету II и дедушку герцога Эдинбургского. Внук беспокоился о том, чтобы они соблюдали все надлежащие меры безопасности и режима изоляции.

Напомним, что 25 марта принц Чарльз получил положительный результат теста на коронавирус, однако он отказался от госпитализации и чувствовал себя хорошо. Уже через 7 дней принц Уэльский вылечился от недуга и завершил режим самоизоляции. В начале апреля он съехался со своей супругой Камиллой в имении Биркголл в Шотландии. Стоит отметить, что у герцогини Корноулской коронавирус не подтвердился.

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Принц Уильям
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 16:00 Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями
Олена Булан
сегодня 15:33 Как приготовить вкусную паску: 5 рецептов ароматной выпечки из Западной Украины
Квітослава Туз
сегодня 14:38 Пасха 2020: все о праздновании в Украине
Квітослава Туз
сегодня 12:20 Рецепты блюд для пасхального стола от украинских звезд
Христина Кобак
сегодня 10:39 Виктории Бекхэм – 46! Как успешная бизнесвумен совмещает работу, материнство и спорт
Юлія Турелик

Новости
Больше новостей