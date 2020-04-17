Принц Уильям признался, как отреагировал на коронавирус у принца Чарльза
В конце марта у 71-летнего принца Чарльза подтвердили коронавирус, однако уже через 7 дней он выздоровел и завершил самоизоляцию. Его старший сын принц Уильям рассказал, что сначала не на шутку волновался за отца, но знал, что ему по силам преодолеть COVID-19.
Сегодня, 17 апреля, герцоги Кембриджские стали гостями утреннего шоу Breakfast on Friday на телеканале BBC. Во время интервью, темой которого стала вспышка коронавируса, принц Уильям вспомнил, как отреагировал на диагностирование болезни у своего отца.
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Как оказалось, переживания королевского отпрыска продолжались недолго. Он осознавал, что принц Чарльз принадлежит к числу тех людей, которые находятся в группе риска. Однако Уильям заметил, что его отец в течение жизни успешно боролся с различными инфекционными болезнями и простудами, поэтому был уверен, что коронавирус не будет представлять серьезной угрозы для его здоровья.
Я должен признать: сначала я был очень обеспокоен ... Я подумал, если кто-то сможет победить коронавирус, то это будет он (принц Чарльз – ред.),
– отметил принц Уильям.
Герцог Кембриджский отметил, что у отца симптомы проявились в легкой форме. По его мнению, самым сложным испытанием для Чарльза стала сама изоляция и отсутствие прогулок на свежем воздухе, ведь он обожает пешие прогулки.
Уильям добавил, что волновался и за бабушку королеву Елизавету II и дедушку герцога Эдинбургского. Внук беспокоился о том, чтобы они соблюдали все надлежащие меры безопасности и режима изоляции.
Напомним, что 25 марта принц Чарльз получил положительный результат теста на коронавирус, однако он отказался от госпитализации и чувствовал себя хорошо. Уже через 7 дней принц Уэльский вылечился от недуга и завершил режим самоизоляции. В начале апреля он съехался со своей супругой Камиллой в имении Биркголл в Шотландии. Стоит отметить, что у герцогини Корноулской коронавирус не подтвердился.
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