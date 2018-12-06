Принц Уильям публично пошутил над Кейт Миддлтон: забавные детали

Принц Уильям и Кейт Миддлтон все больше становятся похожими на поведение герцогов Сассекских. Они не только начали показывать свои чувства на публике, легко обнимая друг друга и держась за руки, но и шутят.

Герцоги Кембриджские отправились в совместную поездку на Кипр. В рамках официального тура принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили авиационную военную базу "Акротири", где не только пообщались с пилотами, но и отведали с ними душистую пиццу. Но не обошлось без курьеза.

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По информации People, как только принц Уильям зашел в помещение для отдыха, он сразу же воскликнул военным: "Уберите пиццу с диванов". Таким образом герцог пошутил над своей женой, которая уделяет большое внимание чистоте в их доме. Ответ Кейт Миддлтон не задержался.

Это ты становишься невыносимым, когда речь идет о порядке, – с улыбкой ответила Кейт.



Герцоги Кембриджские во время официального тура / Twitter / @KensingtonRoyal

Кроме этого, в общении с семьями военных супруги выдали немало секретов относительно взросления их детей. Так, Кейт Миддлтон призналась, что 7-месячный принц Луи уже овладевает королевским этикетом. Он, играя с Джорджем и Шарлоттой, уже научился махать рукой. По словам герцогини Кембриджской, маленький Луи делает это довольно грациозно.

Не удержался от рассказа и принц Уильям. Он рассказал участникам мероприятия, насколько сильна генетика. По его словам, принц Джордж унаследовал от него любовь к авиации. Мальчик уже проявляет интерес к самолетам и даже просил отца сфотографировать вертолеты на "Акротири".



Герцоги Кембриджские на Кипре / Twitter / @KensingtonRoyal