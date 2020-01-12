Принц Уильям впервые прокомментировал отказ герцогов Сассекских от королевских полномочий

После отречения Меган Маркл и принца Гарри от своих королевских полномочий представители британской монархии достаточно сдержанно прокомментировали скандальное заявление. Супруги, нарушившие все действующие нормы королевского семейства, уже получили волну осуждения общественности. Теперь настало время представителям семьи высказать собственное мнение. Первым на это решился принц Уильям.

Безусловно, решение герцогов Сассекських отойти от своих королевских полномочий и начать финансово независимую жизнь на две страны вызвало разочарование всей семьи. Как сообщили инсайдеры изданию Sunday Times, поступок принца Гарри спровоцировал еще большую стужу в отношениях с братом.

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В недавнем диалоге с близким другом принц Уильям признался, что окончательно потерял понимание с герцогом Сассекским. Однако у него еще теплится надежда, что принц Гарри все же сможет прийти к соглашению с королевской семьей.

В течение всей нашей жизни я был рядом с братом. Я больше не могу его обнять – мы стали совсем чужими,

– откровенно рассказал принц Уильям.



Принц Гарри и Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Напомним, что королева Елизавета II не готова мириться с таким решением королевских отпрысков. Ее величество планирует собрать экстренное семейное совещание в понедельник, 13 января. Эта встреча будет посвящена решению герцогов Сассекских. В Сандрингемском дворце встретятся принц Гарри, Меган Маркл, принц Чарльз и герцогиня Камилла, а также принц Уильям с Кейт Миддлтон.

Судя по всему, старшие представители королевской семьи считают, что смогут повлиять на решение герцогов Сассекских. Принц Уильям подтвердил, что надеется на восстановление благополучия в семье британских монархов.

Все, что мы можем сделать – это стараться поддержать их и надеяться на то, что наступит время, когда мы все будем придерживаться одной и той же мысли. Мне хочется, чтобы мы все были командой,

– выразил надежду принц Уильям.



Принц Гарри и Меган Маркл / Instagram / @theroyalfamily