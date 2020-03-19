Принц Уильям записал обращение к гражданам в условиях пандемии коронавируса: видео

Королевская семья не осталась в стороне от мировой вспышки смертельной эпидемии. Герцог Кембриджский выступил с речью, призвав граждан не быть равнодушными и помогать финансово благотворительным организациям.

Вчера, 17 марта, на официальной странице герцогов Сассекских появилось официальное сообщение о ситуации с распространением коронавируса. Так, супруги стали первыми представителями королевской семьи, которые отреагировали на пандемию публично. Вслед за Меган Маркл и принцем Гарри с видеообращением выступил принц Уильям.

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Герцог Кембриджский отметил, что граждане Британии на протяжении последних недель проявляют свою человечность и солидарность с теми, кто почувствовал проявление коронавируса на себе. Однако принц Уильям признался, что сегодня как никогда важно помогать не только морально, но и финансово. Он призвал общество жертвовать средства на счет благотворительного фонда National Emergencies Trust.

Каждый раз и при любой неприятности жители Великобритании имеют уникальную способность сплачиваться вместе. То, как местные общины поддерживают пострадавших, показывает лучшие наши ценности и человеческую природу,

– заметил герцог Кембриджский.

The @NatEmergTrust has launched an appeal to raise funds to help local charities support individuals suffering hardship as a result of the coronavirus outbreak.



Find out more https://t.co/aWvQCNUvdD pic.twitter.com/YaftXRtiWW — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 18, 2020

Стоит отметить, что по состоянию на 19 марта в Великобритании зафиксированы более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом. Среди них – 72 летальных. Заболевание распространяется с чрезвычайной скоростью, ведь в ночь на 18 марта количество инфицированных выросло на более полусотни. Вчера премьер-министр страны Борис Джонсон заявил о закрытии школ из-за распространения коронавируса.



Данные о смертности от коронавируса/Инфографика 24 канала