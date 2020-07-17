Последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис вышла замуж за жениха Эдоардо Мапелло Моцци. Инсайдеры уверяют, что пара обменялась брачными обетами сегодня, 17 июля, в Виндзорском замке на тайной свадебной церемонии.

Как информирует издание Daily Mail, долгожданная свадьба принцессы Беатрис и итальянца Эдоардо Мапелло Моцци уже произошла. Пара поженилась 17 июля 2020 года на тайной церемонии в Королевской часовне Всех Святых, расположенной в Виндзорском парке.

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На свадьбу пара пригласила королеву Елизавету с герцогом Эдинбургским, которые во время карантина находятся в Виндзорском замке. Ее Величество заметили в авто, которое выезжало от королевского дома. Бабушка невесты для знакового дня выбрала костюм мятного цвета с роскошной шляпкой, украшенной цветами.

Предполагают, что на тайной свадьбе присутствовали и родители принцессы Беатрис – принц Эндрю и герцогиня Йоркская. Согласно правительственным инструкциям, свадьбы могут проводить в кругу всего 30 человек.