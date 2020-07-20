Пандемия коронавируса не повлияла на решение принцессы Беатрис и ее избранника Эдоардо Мапелло Моцци пожениться. Королевская невеста выбрала для этого особенного события платье из гардероба ее бабушки Елизаветы II.

Первые фото с церемонии сразу же опубликовали в соцсетях королевской семьи. Поскольку свадьба во время пандемии была закрытой для СМИ, то поклонникам британской монархии остается только наслаждаться несколькими снимками и узнавать из прессы новые детали бракосочетания принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци. Так, известно, что невеста обменялась клятвами с любимым в любимом платье своей бабушки.

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Королева Елизавета II появилась в этом наряде перед камерами еще в 1962 году. Тогда в Лондоне прошла премьера фильма "Лоуренс Аравийский". Ее Величество также надевала винтажное платье от Нормана Хартнелла для произнесения речи в Вестминстерском дворце.

Принцесса Беатрис надела платье своей бабушки / Фото Elle

Платье дизайнер сшил из тафты и атласа цвета слоновой кости. Королевской роскоши ей добавляли бриллианты, которыми наряд обильно украшен на талии и декольте. Принцесса Беатрис решила ничего не менять в винтажном наряде, только добавив небольшой рукав.

Для последней незамужней внучки Елизавета II подготовила еще один сюрприз. Принцесса Беатрис красовалась на свадьбе в тиаре Queen Mary Diamond fringe, в которой выходила замуж Ее Величество в 1947 году. Поэтому свадьба Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци было по-настоящему особенной.

Что известно о свадьбе принцессы Беатрис

Из-за пандемии коронавируса принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Мапелло Моцци вынуждены были внести коррективы в церемонию. Королевская пара отказалась от громкого мероприятия с сотнями гостей, а очевидцами стали всего 15 ближайших родственников. Пара пошла к алтарю в пятницу, 17 июля.

По традиции, принцесса Беатрис вышла замуж в Виндзоре. Церемония бракосочетания прошла в живописной Королевской часовне Всех Святых. Пара обошлась без карет и другой королевской роскоши. В то же время букет невеста передала в Вестминстерское аббатство, в Лондоне.



Свадьба принцессы Беатрис / Фото Instagram / @theroyalfamily

Официальное фото со свадьбы принцессы Беатрис / Фото Instagram / @theroyalfamily