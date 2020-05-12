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Принцесса Диана и не только: какие красавицы вошли в историю Каннского кинофестиваля

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Принцесса Диана и не только: какие красавицы вошли в историю Каннского кинофестиваля

На днях стало известно, что организаторы Каннского кинофестиваля решили отменить событие в 2021 году. Поэтому журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить культовые выходы красавиц, которые вошли в историю киномероприятия.

 

Каннский кинофестиваль давно перестал быть просто очередной премией для актеров и режиссеров, а стал настоящим праздником для киноиндустрии. На красной дорожке здесь ежегодно красуются десятки топовых звезд, которые охотно смотрят и представляют свои работы. Поэтому фестиваль в Каннах является одним из самых громких светских событий мира!

Важно: Каннский кинофестиваль отменили из-за пандемии коронавируса

Но в 2021 году организаторам мероприятия пришлось внести изменения относительно торжества. Причиной стала пандемия коронавируса. Чтобы не подвергать звездных гостей опасности, Каннский кинофестиваль, который должен был уже 75 раз отгреметь на Лазурном берегу Франции, окончательно отменили. Журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, какие роскошные наряды вошли в историю легендарного события.

Принцесса Диана

Хотя на Каннском кинофестивале побывали сотни красавиц, выход принцессы Дианы в 1987 году и до сих пор вспоминают эксперты. Для этого события Леди Ди выбрала голубое шифоновое платье от Catherine Walker. На мероприятии представительница королевской семьи побывала с принцем Чарльзом.

Принцеса Діана на Каннському кінофестивалі
Принцесса Диана на Каннском кинофестивале / Hello Magazine

Софи Лорен

В стиле настоящей принцессы был и выход легендарной актрисы Софи Лорен. Каннский кинофестиваль она посетила в 1955 году, чтобы представить свой фильм "Золото Неаполя".

Софі Лорен на Каннському кінофестивалі
Софи Лорен на Каннском кинофестивале / Pinterest

Грейс Келли

Княгиня Монако и бывшая актриса Грейс Келли также побывала на этом кинофестивале. Произошло это в 1955 году.

Княгиня Монако Грейс Келлі
Княгиня Монако Грейс Келли / Pinterest

Бриджит Бардо

Босая по воде и в элегантном платье – только Бриджит Бардо могла себе такое позволить. Это фото красавицы также вошло в историю шоу.

Бріджіт Бардо
Бриджит Бардо / Instagram / @festivaldecannes

Мадонна

Но если предыдущие красавицы поражали публику элегантностью и роскошью, то Мадонна выбрала другой путь. Поп-дива вышла на красную дорожку Канн в вызывающем белье, которое дополнила розовой накидкой.

Мадонна епатувала в Каннах
Мадонна эпатировала в Каннах / Festival Cannes

Моника Беллуччи

А вот Моника Беллуччи стала настоящим эталоном грации и женственности. Ее выход на кинофестивале в 2003 году обсуждал весь мир.

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи / Instagram / @festivaldecannes

Катрин Денев

Отметилась в Каннах и знаменитая Катрин Денев. Ее выход в приталенном платье и элегантных перчатках задал моду на несколько лет.

Катрін Деньов у Каннах
Катрин Денев в Каннах / Getty Images

Но не могли журналисты LifeStyle 24 обойти вниманием и современные выходы красавиц. Ведь Каннский кинофестиваль стал своеобразным способом продемонстрировать роскошные платья из своего гардероба. Модели, актрисы и певицы шагали по красной дорожке в потрясающих нарядах, которые, хотя еще не вошли в историю события, однако точно запомнились прессе.

Жасмін Тукст
"Ангел" Victoria's Secret сверкала на Каннском кинофестивале-2019 / Getty Images

Акторка Ель Феннінг
Актриса Эль Фэннинг повторила образ 1940-х / Getty Images

Дебютний вихід Пріянки Чопри у 2019-му
Дебютный выход Приянки Чопры в 2019-м / Instagram / @priyankachopra

Найдорожча сукня Каннського кінофестивалю
Самое дорогое платье Каннского кинофестиваля за миллион долларов


Актриса Марика Пеллегринелли / Getty Images


Актриса Джулианна Мур / Getty Images


Моника Беллуччи / Getty Images


Чешская модель и актриса Петра Немцова в безупречном платье / Getty Images


Актер Джордж Клуни и его жена Амаль Клуни / Getty Images


Шарлиз Терон / Getty Images


Известная модель Белла Хадид / Getty Images


Кейт Бланшетт в черном платье / Getty Images

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Голливуд Каннский кинофестиваль Новости LifeStyle Кино
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