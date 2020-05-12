Принцесса Диана и не только: какие красавицы вошли в историю Каннского кинофестиваля

На днях стало известно, что организаторы Каннского кинофестиваля решили отменить событие в 2021 году. Поэтому журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить культовые выходы красавиц, которые вошли в историю киномероприятия.

Каннский кинофестиваль давно перестал быть просто очередной премией для актеров и режиссеров, а стал настоящим праздником для киноиндустрии. На красной дорожке здесь ежегодно красуются десятки топовых звезд, которые охотно смотрят и представляют свои работы. Поэтому фестиваль в Каннах является одним из самых громких светских событий мира!

Важно: Каннский кинофестиваль отменили из-за пандемии коронавируса

Но в 2021 году организаторам мероприятия пришлось внести изменения относительно торжества. Причиной стала пандемия коронавируса. Чтобы не подвергать звездных гостей опасности, Каннский кинофестиваль, который должен был уже 75 раз отгреметь на Лазурном берегу Франции, окончательно отменили. Журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, какие роскошные наряды вошли в историю легендарного события.

Принцесса Диана

Хотя на Каннском кинофестивале побывали сотни красавиц, выход принцессы Дианы в 1987 году и до сих пор вспоминают эксперты. Для этого события Леди Ди выбрала голубое шифоновое платье от Catherine Walker. На мероприятии представительница королевской семьи побывала с принцем Чарльзом.



Принцесса Диана на Каннском кинофестивале / Hello Magazine

Софи Лорен

В стиле настоящей принцессы был и выход легендарной актрисы Софи Лорен. Каннский кинофестиваль она посетила в 1955 году, чтобы представить свой фильм "Золото Неаполя".



Софи Лорен на Каннском кинофестивале / Pinterest

Грейс Келли

Княгиня Монако и бывшая актриса Грейс Келли также побывала на этом кинофестивале. Произошло это в 1955 году.



Княгиня Монако Грейс Келли / Pinterest

Бриджит Бардо

Босая по воде и в элегантном платье – только Бриджит Бардо могла себе такое позволить. Это фото красавицы также вошло в историю шоу.



Бриджит Бардо / Instagram / @festivaldecannes

Мадонна

Но если предыдущие красавицы поражали публику элегантностью и роскошью, то Мадонна выбрала другой путь. Поп-дива вышла на красную дорожку Канн в вызывающем белье, которое дополнила розовой накидкой.



Мадонна эпатировала в Каннах / Festival Cannes

Моника Беллуччи

А вот Моника Беллуччи стала настоящим эталоном грации и женственности. Ее выход на кинофестивале в 2003 году обсуждал весь мир.



Моника Беллуччи / Instagram / @festivaldecannes

Катрин Денев

Отметилась в Каннах и знаменитая Катрин Денев. Ее выход в приталенном платье и элегантных перчатках задал моду на несколько лет.



Катрин Денев в Каннах / Getty Images

Но не могли журналисты LifeStyle 24 обойти вниманием и современные выходы красавиц. Ведь Каннский кинофестиваль стал своеобразным способом продемонстрировать роскошные платья из своего гардероба. Модели, актрисы и певицы шагали по красной дорожке в потрясающих нарядах, которые, хотя еще не вошли в историю события, однако точно запомнились прессе.



"Ангел" Victoria's Secret сверкала на Каннском кинофестивале-2019 / Getty Images



Актриса Эль Фэннинг повторила образ 1940-х / Getty Images



Дебютный выход Приянки Чопры в 2019-м / Instagram / @priyankachopra



Самое дорогое платье Каннского кинофестиваля за миллион долларов



Актриса Марика Пеллегринелли / Getty Images



Актриса Джулианна Мур / Getty Images



Моника Беллуччи / Getty Images



Чешская модель и актриса Петра Немцова в безупречном платье / Getty Images



Актер Джордж Клуни и его жена Амаль Клуни / Getty Images



Шарлиз Терон / Getty Images



Известная модель Белла Хадид / Getty Images



Кейт Бланшетт в черном платье / Getty Images