Королевская семья Швеции вскоре будет отмечать 10-ю годовщину брака принцессы Виктории и принца Даниэля. Из-за пандемии никаких торжеств не будет. В то же время по случаю юбилейной даты супруги приняли участие в роскошной фотосессии, которую провели во дворце.

Снимки появились на официальном сайте королевской семьи Швеции и сразу же привлекли внимание всех мировых СМИ. Для фотосессии принцесса Виктория выбрала три невероятных платья белого, синего и пудрового цветов. Каждое платье было по-королевски роскошным, а один из образов будущая королева Швеции дополнила тиарой.

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Новые фото принцессы и принца Швеции / Фото: пресс-служба дворца

Сейчас Виктория – единственная в мире принцесса, которая является первой в очереди на престол. Кроме этого, если она взойдет на трон после смерти Карла Густава XVI, она будет первой королевой за всю историю Швеции.

Именно из-за этого в выборе мужа Виктория была довольно придирчивой. Однако пленить ее сердце удалось частному фитнес-тренеру Даниэлю. Принцесса была знакома с мужем с 2002 года, однако влюбленные долгое время скрывали роман не только от общественности, но и от представителей монархии. И только в 2009-м появились первые слухи о возможной помолвке, после чего Виктория и Даниэль официально подтвердили это.

Свадебная церемония прошла в Стокгольме 19 июня 2010 года, а роскошное платье принцессы Виктории до сих пор вызывает восторг в СМИ.



Свадьба принцессы Швеции Виктории и Даниэля / Фото: пресс-служба дворца

Королевская чета живет в семейном дворце и воспитывает двоих детей – 8-летнюю Эстель и 4-летнего Оскара.